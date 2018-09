Die Canon PowerShot SX70 HS: 65-faches Zoomobjektiv und DSLR-Optik im kompakten Design

Krefeld, 20. September 2018. Canon kündigt heute die Einführung der PowerShot SX70 HS an. Diese kompakte Bridge-Kamera überzeugt mit ihrem leistungsstarken Objektiv: 65-fach optischer Zoom und ein äquivalenter Brennweitenbereich von 21-1.365mm. Die Canon PowerShot SX70 HS ist eine ideale All-in-One-Kamera im DSLR-Stil. Sie verfügt über ein 7,5 Zentimeter großes dreh- und schwenkbares LC-Display, einen 20,3 Megapixel-Sensor und ermöglicht den Dreh von Videos in 4K-Ultra-High-Definition. Als flexible und handliche Bridge-Kamera eignet sie sich für alle Arten von Aufnahmen, ohne dass verschiedene Objektive benötigt werden.

Der 65-fache optische Zoom der PowerShot SX70 HS reicht bis zu einer beeindruckenden Brennweite von 2.730mm. Dank der ZoomPlus-Funktion von Canon eignet sie sich auch ideal für die Aufnahme weit entfernter Motive. Mit einer solch leistungsstarken Brennweite ist die Kamera für praktisch alle Aufgaben bestens gerüstet: sei es ein Konzert, eine Abschlussparty oder das Festhalten von Details in weiter Ferne. Der Makro-Modus ermöglicht großartige Nahaufnahmen aus Null Zentimeter Entfernung, wodurch sich der Anwender auf Objekte konzentrieren kann, die das Objektiv praktisch berühren – die Möglichkeiten der Nahaufnahmen sind dabei fast grenzenlos. Die Zoom-Assistent-Funktion unterstützt während der Aufnahme mit hohem Zoom die Beibehaltung des Bildausschnitts, was ideal für die Aufnahme von schnellen Sportarten oder Wildtieren ist.

Die klassische DSLR-Ergonomie der Kamera und der hochauflösende elektronische OLED-Sucher bieten eine angenehme Handhabung und die punktgenaue Steuerung der Aufnahmen.

Die Leistung der Canon PowerShot SX70 HS basiert auf dem hochmodernen und besonders schnellen DIGIC 8 Prozessor, der hochauflösende Bilder, 4K-Ultra-High-Definition-Videos und Reihenaufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Der Autofokus ist reaktionsschnell und auch bei schlechten Lichtverhältnissen anpassungsfähig. Auch spontane Momente können problemlos festgehalten werden, da der kontinuierliche Autofokus bei Reihenaufnahmen mit bis zu 5,7 Bildern pro Sekunde möglich ist.

Der DIGIC 8 Prozessor ermöglicht zudem 4K-UHD-Videofunktionen, einschließlich 4K-Zeitraffer und das Extrahieren von Einzelbildern aus 4K-Videos, so dass besondere Erinnerungen und Momente in höchster Auflösung aufgenommen und gespeichert werden können.

Der verbesserte 1/2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor der Canon PowerShot SX70 HS bietet mit 20,3 Megapixeln eine um 25 Prozent höhere Auflösung als ihr Vorgänger, die PowerShot SX60 HS (16,1 Megapixel), was den Bildern ein neues Maß an Detailreichtum und Lebendigkeit verleiht. Dieses Sensor-Upgrade bedeutet auch, dass die mit der Kamera aufgenommenen Bilder als große Fotodrucke sehr hochwertig aussehen, so dass z. B. wertvolle Familienerinnerungen als schöne Wanddekorationen genutzt werden können.

Neben scharfen JPEGs kann die Canon PowerShot SX70 HS auch Bilder im unkomprimierten RAW-Format aufnehmen, was das Tor zu professionellen Postproduktionstechniken öffnet und die Möglichkeit bietet, mit optimierten Fotos zu beeindrucken.

Zudem kann die Kamera Bilder oder Videos mit einem Mobilgerät, PC oder Mac1 über den Auto Image Sync und Transfer Modus mit der Canon Camera Connect App (iOS/Android) oder dem Image Transfer Utility 2 für PC und Mac synchronisieren. Die PowerShot SX70 HS ermöglicht darüber hinaus die Remote Livebildansicht und die Steuerung per Smartphone2 – perfekt für Familien- oder Gruppenfotos.

Die neue Premium-Bridge-Kamera von Canon bietet ein mobiles und vielseitiges Aufnahmeerlebnis in allen Bereichen: vom Vlog über Wildtiere in der afrikanischen Savanne bis hin zu schönen Porträtaufnahmen. Diese Mehrzweckkamera bringt den Benutzer näher an das Geschehen, wenn es wirklich darauf ankommt.

Vorteile im Überblick:

Look and Feel einer All-in-One-DSLR mit intuitiver Benutzeroberfläche

Vielseitige Aufnahmeoptionen dank 65-fachem Zoom und Reihenaufnahmen mit bis zu 10 B/s

Wichtige Momente in RAW und 4K-UHD-Video festhalten

Zuverlässiger, schneller Autofokus – sogar bei wenig Licht

Unterstützung von Mobilgeräten und Computern per Bluetooth oder WLAN

Lieferumfang:

Canon PowerShot SX70 HS

Kompakt-Netzadapter CA-DC30E

Akkuladegerät CB-2LHE

Lithium-Ionen-Akku NB-13L

USB-Kabel IFC-600PCU

PowerShot SX70 HS: 549* Euro

Verfügbar im Handel ab: November 2018

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.