kalahari KAPAKO K-32 Fototasche

Die KAPAKO K-32 ist ein wahres Raumwunder für System- und DSLR-Kameras mit weiteren Objektiven, Blitzgerät und Zubehör. Sogar ein 70-200mm Tele kann locker verstaut werden. Viele Einteiler machen das große Hauptfach sehr fexibel anpassbar. Die asymmetrische Form, das legere Canvas Material im Mix mit feinen Lederapplikationen und die vielen Details machen sie zum schicken Begleiter. Viele Zubehörfächer in verschiedenen Größen bieten Platz für Akkus, Filter, Ministativ, Trinkfaschen bis hin zum Tablet. Ein gummierter Boden schützt die Tasche beim Abstellen auf nassem Boden. Das breite Schulterpolster des abnehmbaren Gurtes ist sehr bequem und mit gummiertem Steg zudem rutschsicher. Ein großes schmales Fach auf der Rückseite kann entweder für weiteres Zubehör – oder mit geöffnetem zweitem Reißverschluss als Trolleyhalterung – genutzt werden. Bei schlechtem Wetter wird einfach die mitgelieferte Regenschutzhülle übergezogen.

kalahari KAPAKO K-69 Fotorucksack

Kompakter und dennoch sehr geräumiger Daypack-Rucksack für die Systemkamera-Ausrüstung. Eine Unterteilung in zwei Fächer, unten Kamera mit Zubehör und oben eine Regenjacke oder Verpflegung, macht diesen Rucksack ideal für Wandertouren oder Sightseeing. Mit den variabel verwendbaren Schultergurten lässt er sich wie gewohnt tragen oder mit nur einem Gurt, egal ob links oder rechts, auch als praktische Sling- Lösung. Der Vorteil ist hier der schnelle Zugriff zur Kameraausrüstung über die Seitenöffnungen, ohne dass der Rucksack abgestellt werden muss. Zubehörfächer nehmen Akkus, Speicherkarten und Filter auf und in das seitliche Netzfach passt z.B. eine Trinkfasche. Mit den zwei Schlaufen auf der anderen Seite lässt sich ein leichtes Reisestativ am KAPAKO K-69 befestigen. Ein gummierter Boden schützt beim Abstellen vor Nässe. Ein Brust- und Beckengurt erleichtern das Tragen auch über einen längeren Zeitraum. Im Lieferumfang ist eine praktische Regenschutzhülle enthalten.