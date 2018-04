Phase One hat heute Capture One Version 11.1 veröffentlicht. Das Hauptaugenmerkt bei diesem Update liegt auf einem verbesserten Workflow. So soll Capture One jetzt Stile und Vorgaben schneller anwenden. Außerdem gibt es ein neue Hilfe-Zentrum, eine verbesserte Belichtungsautomatik und die Unterstützung für elf neue Kameras.

Gleich beim Start von Capture One 11.1 fällt der neue „Resource Hub“ auf, der einen direkt zu Tutorials, Webinars, Blog-Einträge und weitere Hilfestellungen leitet. Damit möchte Phase One es vereinfachen, Capture One 11.1 zu verwenden. Auch die Handhabung von Stilen und Vorgaben will Phase One verbessert haben, außerdem bringe Version 11.1 das Stilpaket „Spring“ mit.

Ebenfalls neu ist die Fernsteuersoftware Capture Pilot 2.0. Sie unterstützt erstmals auch die aktuellen Kameras von Sony, die sich nun via iOS-App kontrollieren und auslösen lassen. Außerdem kennt Capture One 11.1 die Sony Alpha 7 III sowie zehn weitere neue Kameras.

Neu unterstütze Kameras:

Fujifilm X-H1

Leica M262

Leica CL

Leica X-U

Leica V-Lux Typ 114

Leica TL2

Olympus OM-D E-M10 Mk III

Olympus E-PL9

Panasonic G9

Panasonic GH5S

Sony A7 Mk III

Neu unterstütze Objektive

Leica Elmarit M 2.8/90

Leica Summicron M 2/90

Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS (SEL18135)

Sony FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G)

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025

Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD F012

Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD A010

Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD F017

Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO B016

Das Update von Capture One 11 auf Version 11.1 ist kostenlos. Catpure One 11.1 kostet 279 Euro beziehungsweise 180 Euro Jahresmiete. Das Upgrade von Capture One 9 und 10 bietet Phase One für 119 Euro an. Capture One for Sony, das nur die RAW-Dateien von Sony-Kameras verarbeiten kann, gibt es für 79 Euro.

Im Download-Bereich von Phase One gibt es eine kostenlose 30-Tage-Testversion.