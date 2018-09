Aurora HDR 2019: Perfekte Ergebnisse dank neuer KI-gestützter HDR-Engine

Aurora HDR 2019 verfügt über die neue, Skylum-eigene KI-gestützte Quantum HDR-Engine, und eine von Grund auf überarbeitete Tonwert-Mapping-Technologie, die besonders realistische High-Dynamic-Range-Aufnahmen ermöglicht. Der Pre-Order Zeitraum für Aurora HDR 2019 startet am 12. September.

Bellevue, WA – 12. September 2018— Aurora HDR 2019 wurde entwickelt, um die natürlich aussehenden HDR-Bilder ohne komplizierten Workflow zu erstellen. Ganz gleich, ob mit einer einzigen Belichtung oder zwölf Bildern aus Belichtungsreihen – mit Aurora HDR 2019 ist alles möglich. Die neue Version des preisgekrönten HDR-Programms Aurora HDR kann ab sofort vorbestellt werden. Es ist die anspruchsvollste, größte Weiterentwicklung seit der Veröffentlichung der Software im Jahr 2015.

Aurora HDR ermöglicht mit einem einzigen Knopfdruck erstaunliche Bilder, die so natürlich aussehen wie beim Drücken des Auslösers. Zudem können Fotografen ihre eigene kreative Vision verwirklichen – mit starken Filtern, Werkzeugen und eigenen Aurora HDR Looks für Aurora HDR. Es ist eine leistungsfähige HDR-Bearbeitungssoftware, die nicht nur für professionelle, ambitionierte und Einsteiger-Fotografen entwickelt wurde, sondern auch als praktische Lösung für das Immobilienmarketing.

Skylums Ziel ist es, Fotografen ein einfach zu bedienendes und leistungsstarkes Werkzeug zu bieten, mit dem Sie lebendige, faszinierende und unglaublich dynamische Bilder erstellen können. Die brandneue Version von Aurora HDR verbindet Leistung und intelligente Technologie mit Intuition und einem nahtloseren Workflow.

Im Mittelpunkt dieses Updates steht die revolutionäre Quantum HDR EngineTMvon Skylum, eine durch Künstliche Intelligenz gestützte Ton-Mapping-Technologie, die drei Jahre im KI-Labor von Skylum entwickelt wurde. Wenn Sie nun ein HDR-Bild mit einer Belichtungsreihe erstellen, analysiert die Quantum HDR Engine akribisch Ihre Fotos und fügt sie intelligent zusammen. Die Engine sorgt dafür, dass die wichtigsten Probleme, die andere HDR-Tools produzieren, minimiert werden und garantiert erstaunliche Ergebnisse, die dynamisch und dennoch natürlich aussehen.

Ganz gleich, ob Sie mit Belichtungsreihen oder einem einzelnen Bild arbeiten, die Quantum HDR EngineTMreduziert ausgebrannte Farben, Kontrastverlust und Rauschen und eliminiert Licht- und Farbfehler durch Halos und nicht exaktes Deghosting. Um dies zu tun, testeten die Entwickler von Skylum Tausende von Belichtungsreihen durch ein künstliches neuronales Netzwerk. Das Ergebnis ist eine Bearbeitungssoftware, die auf Knopfdruck perfekte Ergebnisse liefert – und sich selbst anspruchsvollste Projekte in der Architektur- und Immobilienfotografie eignet.

“Wir freuen uns, Aurora HDR 2019 in die Hände von Fotografen aus aller Welt zu bringen. Die Ergebnisse sind so akkurat und natürlich, dass die endgültigen Bilder so aussehen, als würden Sie die Szene mit Ihren eigenen Augen betrachten. Einfach gesagt: So wie HDR sein sollte.”- Dima Sytnyk, CTO und Mitbegründer von Skylum.

Eine neue HDR Smart Structure-Technologieerzeugt genau die richtige Menge an Details, Struktur und Schärfe in einem Bild, ohne übermäßige Artefakte zu erzeugen, die ein HDR-Bild übertrieben aussehen lassen. Dies ermöglicht Aurora HDR, Bilder mit einer Fülle an Details und Realismus zu erstellen, die von Architektur- und Immobilienfotografen bevorzugt werden.

Um kreative Farbgebungen, perfekte Schwarzweiß-Konvertierungen und digitale Filmlooks in Sekundenschnelle zu erzielen, verfügt Aurora HDR 2019 über eine neue LUT-Mapping-Integration mit Echtzeit-Vorschau. Mit den gleichen Tools, die auch bei Filmen verwendet werden, können Sie Ihre Bilder jetzt durch Farbkorrekturen stilisieren und Ihren Bildern das perfekte Aussehen und Toning verleihen, um die Faszination jedes einzelnen Fotos zu betonen.

Um einem Bild den letzten Schliff zu verleihen oder um ein charakteristisches Aussehen zu kreieren, bietet die neue Software-Version spezielle Aurora HDR Looks, um die bisherigen Presets zu ersetzen und gleichzeitig mehr Auswahl an ästhetischen Optionen und raffinierterem Toning zu bieten. Denn Aurora HDR Looks können auch Texturen und Masken enthalten, was eine nahezu unbegrenzte Anzahl von HDR-Bearbeitungsmöglichkeiten offeriert.

Weltbekannte Fotografen haben ihre exklusiven Look-Packs exklusiv für Aurora HDR 2019 kreiert, darunter Aurora HDR Looks für Immobilien von Randy Van Duinen und Signature Looks von Trey Ratcliff, Mitentwickler von Aurora HDR 2019, und von Serge Ramelli.

Aurora HDR 2019 ist ab dem 12. September unter skylum.com/aurorahdr vorbestellbar. Vorbestellungen beinhalten zusätzliches Bonusmaterial. Bei einem Neukauf kostet die Software 89 € und 49 € bei einem Upgrade. Zum offiziellen Verkaufsstart am 4. Oktober erhöht sich der Preis auf 99 € beim Neukauf und 59 € für ein Upgrade.