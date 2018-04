Kinderkamera mit Dual-Linse für die ersten Selfies

Easypix® präsentiert mit der neuen „KiddyPix Galaxy und Mystery“ zwei kindergerechte Kameras mit 2” LCD-Display und zwei Bildsuchern für beide Augen

+++ Zwei Modelle für Mädchen und Jungen +++ Foto-Auflösung bis zu 5MP (2592x1944) +++ Videos bis Full HD Qualität (1920x1080px) +++ integriertes Mikrofon und Lautsprecher +++ große Bedientasten und sichere Griffflächen für beide Hände +++ empfohlener Endkundenpreis 49,90 Euro inkl. MwSt. +++

Köln, 10. April 2018– Wenn die Erwachsen fotografieren, will der Nachwuchs das natürlich auch ausprobieren. Aber den Kleinen gleich die teure Kamera überlassen? Da die edle Spiegelreflexkamera kaum für das spielerische Fotografieren geeignet ist und auch schnell kaputtgehen kann, empfiehlt sich hier viel besser eine Kinderkamera wie die neue „KiddyPix“ des Kölner Anbieters Easypix.

Dabei werden zwei Versionen der neuen Kinderkamera angeboten: für die Mädchen die „KiddyPix Mystery“ in Pink und mit Einhorn-Motiv sowie die „KiddyPix Galaxy“ in Hellblau und im Astronautenlook für die Jungen. Konzipiert wurde die neue Kamera für Kinder von vier bis zehn Jahren. Das kindergerechte Design steht bei der robustenKiddyPix im Vordergrund. Dank der dickeren Griffflächen an den beiden Außenseiten können die Kids die Kamera mit beiden Händen leicht und sicher greifen. Die großen Bedientasten erleichtern den Kindern die problemlose Handhabung. Die KiddyPix verfügt über zwei Sucher, durch die die Kleinen mit beiden Augen durchschauen können.

Eine zusätzliche Kameralinse auf der Rückseite ermöglicht die einfache und schnelle Aufnahme von coolen Selbstporträts. Darüber hinaus sind in der Kiddypix einfache Fotoeffekte und lustige Bilderrahmen integriert, mit denen die Bilder nachbearbeitet werden können. Dies geschieht über das eingebaute 2” (5cm) Farbdisplay, mit dem auch die Aufnahmen gleich bewundert werden können.Neben Fotos mit einer Auflösung von 5MP (2592x1944) bzw. 3MP (2048x1536) oder 1.3MP (1280x720) können auch Videoclips bis zu Full HD Qualität (1920x1080px) mit 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden.

Die KiddyPix unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32GB und bietet den Kindern damit genügend Kapazität für Spaß und Freude. „Für die Fantasie und Feinmotorik lohnt sich die Anschaffung einer Kinderkamera in jedem Fall. So lernen bereits unsere Kleinsten, wie sie schöne Momente verewigen können“, erläutert Easypix-Produktmanager Oliver Badicke. Zum Lieferumfang der neuen Kiddypix gehören ein USB-Kabel, eine Handschlaufe und eine Bedienungsanleitung. Die Kiddypix ist ab sofort im Fachhandel für einen empfohlenen Endkundenpreis von 49,90 Euro inkl. MwSt. erhältlich.