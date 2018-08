Selten hat ein Kamerahersteller derart laut für ein neues System getrommelt, wie in den letzten Wochen Nikon für das neue Z-System. Und so waren die wichtigsten Eckdaten im Großen und Ganzen bereits vorab bekannt, werden nun aber bestätigt. Das Rad kann Nikon natürlich auch nicht neu erfinden, und so wirken die Z 6 und Z 7 mit ihrem Kleinbildbildsensor auf den ersten Blick wie ein „Me to“-Produkt. Doch das Z-Bajonett wartet mit einer Besonderheit auf: Es ist mit einem Innendurchmesser von 55 Millimeter ausgesprochen weit und ermöglicht so die Verwendung sehr lichtstarker Objektive.

Starten wird Nikon das Z-System mit zwei Kameras und drei Objektiven (siehe dazu unsere gesonderte Meldung). Zuerst kommt die Z7 (Ende September) mit 45,7 Megapixel, Ende November folgt dann die günstigere Z 6 mit 24,5 Megapixel Auflösung. Außerdem wird es mit dem FTZ einen Adapter geben, mit dessen Hilfe sich nahezu alle F-Mount-Objektive an den Z-Kameras nutzen lassen – und zwar meist mit AF und Bildstabilisator.

photoscala hatte die Z 6 und Z 7 bereits in der Hand und wird im Laufe des Tages einen allerersten Eindruck veröffentlichen. Detaillierte technische Daten folgen, sobald uns diese vorliegen.