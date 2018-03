Produktneueinführung Burnside 35

Würzburg, den 26.02.2018. Lensbaby, der Spezialist für hochwertige Spezial-Objektive, launched das neue kreativ Objektiv Burnside 35.

Das Objektiv Burnside 35 ist eine völlig neue Art einer kreativen Effektlinse für Vollformat- und APSC-Kameras. Mit dem 35mm f/2.8 Objektiv können Sie Bilder mit einem großen, hellen zentralen scharfem Fokus-Bereich erstellen und eine erstaunlich Farbwiedergabe erzeugen, umgeben von einem subtilen, wirbelnden Bokeh und Vignette. Mit dem Blendenring des Burnside 35 wird die Größe des Fokusbereichs kontrolliert, bzw. die Stärke der Verwirbelung bestimmt. Eine helle Öffnung sorgt hierbei für den größten Wirbel wobei ein kleinerer Fokusbereich, mit dunkleren Blenden einen großen Fokusbereich mit weniger Verwirbelung erzeugt. Das Burnside 35 verfügt außerdem über einen zweiten Blendensatz, der die optischen Effekte verbessert. Mit dem bronzenen Schieberegler am Objektivtubus hat man zusätzlich die Möglichkeit die Balance zwischen Fokus, Bokeh und Vignette auszutarieren. Dieser Schieberegler für die Effektverstärkung regelt die Ausprägung der Vignettierung und dem Detailgrad des verwirbelten Bokeh.

„Das Burnside 35 ist eines der vielseitigsten Lensbabies, die wir je gemacht haben. Es gibt dir die Fähigkeit, einen starken oder subtilen kreativen Effekt mit einer einzigen Linse zu erzeugen, die man somit einfach den ganzen Tag auf der Kamera lassen kann“, sagt Lensbaby Chief Creative Officer und Mitbegründer Craig Strong.

Die Vignettierung ist stärker ausgeprägt bei Vollformat-Kameras als bei APS-C Sensor-Kameras. Die 35-mm-Brennweite macht dieses Objektiv zur idealen Brennweite, um die Umgebung in allen Lebenslagen perfekt einzufangen. Das Burnside 35 ist ein großartiges Objektiv für die Erstellung eigener, einzigartiger Kreationen von Landschafts- und Straßenfotografie, sowie Makroaufnahmen und mehr. Diese Linse dient als ideales Werkzeug, um das Auge auf etwas Bestimmtes in der Bild-Komposition zu lenken, das bei einem größeren Betrachtungswinkel verloren gehen könnte.

Das Burnside 35 ergänzt die Optik Line von Lensbaby um ein weiteres klassisches, vollständig aus Metall gefertigtes Objektiv ohne Tillt Funktion, wie schon die beiden Velvet Objektive. Gebaut wird das Objektiv mit den Anschlüssen: Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Micro 4/3, Sony E, Fuji X and Samsung NX und hat eine Unverbindliche Preisempfehlung von 529,- Euro. Die erste Auslieferung ist für Anfang März geplant, eine Vorbestellung ist ab sofort unter www.lensbaby.de möglich.

Burnside 35 Spezifikationen:

Brennweite: 35 mm

Blendenbereich: f/2.8-16

6 innere Blendenringe

Zweites Blendensystem mit 8 Ringen für die Effektverstärkung und Vignettierung

Minimaler Fokusabstand: 15,24 cm

Maximale Fokusentfernung: Unendlich

62mm Filtergewinde

Fokusart: Manuell

Größe / Gewicht: 374,21 g

Optik: 6 mehrfach beschichtete Glaselemente in 4 Gruppen

Lensbaby – See in a new way

Seit über einem Jahrzehnt fertigt Lensbaby in Portland, Oregon einzigartige Spezial-Objektive für kreative Fotografen. Getreu dem Motto „See in a new way“ bieten die Objektive von Lensbaby die Möglichkeit, gezielt mit Schärfe und Unschärfe beim Fotografieren und Filmen zu experimentieren. Die Kultmarke Lensbaby bietet endlose Möglichkeiten, effektvolle und künstlerische Bilder zu erschaffen. Im Portfolio finden sich Objektive für Kameras mit unterschiedlichen Anschlüssen und für mobile Geräte, die sich mit ihren vielseitigen Optiken und Optikeinsätzen, neigen, biegen und drehen lassen. Neben den Composer Systemen liefert Lensbaby auch hochwertige Porträt-und Fisheye-Optiken.