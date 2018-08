Die Schweizer Kameramanufaktur Alpa Capaul & Weber AG wird auf der photokina 2018 nicht vertreten sein. Gleich mehrere Gründe führt das Unternehmen für diese Entscheidung an: Die einstige Weltmesse der Fotografie habe sich zu einer weitgehend europäischen Veranstaltung gewandelt. Auch will man den gesteigerten Aufwand durch den Wechsel zum jährlichen Rhythmus nicht mittragen.

Damit liegt es auf der Hand, dass Alpha so schnell nicht nach Köln zurückkehren wird. Auch – und das ist ein weiterer Grund für die Absage – würde „das verstärkte Engagement von Alpa im Bereich Bewegtbild andere Herangehensweisen an die entsprechende Community“ erfordern.

Die „Vorteile aus der Neuorientierung bezüglich Präsenzmessen“ gibt Alpa in Form von bis 27 Prozent Preisnachlass auf eine Reihe von Kamera- und Stativ-Kits weiter – so das Unternehmen in einer Pressemitteilung von letzter Woche. Vorerst bis Ende 2018 gelten diese Preisnachlässe:

ALPA 12 STC Kit 4070

Professional-Preis CHF 17,680 (Preisvorteil 15%)

Professional-Preis CHF 17,680 (Preisvorteil 15%) ALPA 12 SWA Kit Helvetar 43

Professional-Preis CHF 12,880 (Preisvorteil 15%)

ALPA 12 FPS Kit Canon EF 360

Professional-Preis CHF 9,580 (Preisvorteil 23%)

ALPA 12 FPS Kit Contax 645

Professional-Preis CHF 9,580 (Preisvorteil 20%)

ALPA 12 FPS Kit Hasselblad H

Professional-Preis CHF 9,580 (Preisvorteil 20%)

ALPA 12 FPS Kit Hasselblad V

Professional-Preis CHF 9,580 (Preisvorteil 27%)

ALPA Handgriff-Kit Elektronik-Verschluss

Professional-Preis CHF 998 (Preisvorteil 19%)

ALPA TrioPod-Pro 75 Kit ALPA GON

Professional-Preis: CHF 3,200 (Preisvorteil 15%)

ALPA TrioPod-Pro 75 Kit Kugelkopf

Professional-Preis: CHF 1,850 (Preisvorteil 15%

Pressemitteilung der Alpa Capaul & Weber AG zur photokina-Abstinenz: