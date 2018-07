CameraXXL bietet bis zu 100 neue Features in Adobe Camera Raw in Photoshop Elements

The Plugin Site (www.ThePluginSite.com) gibt die Veröffentlichung von CameraXXL. CameraXXL fügt bis zu 100 neue Einstellungsmöglichkeiten dem Camera Raw Dialog hinzu. Die neuen Steuerelemente werden auf 7 neuen Registerkarten und als neues Werkzeug eingefügt. CameraXXL bietet eine neue Gradationskurvenfunktion, Farbton-, Sättigungs-, Luminanz- und Graustufenfunktionen, automatische und manuelle Objektivkorrekturoptionen, Dunst-, Körnungs-, Vignettierungs- und Teiltonungseffekte und nicht zuletzt ein Selektive-Anpassung-Werkzeug. CameraXXL bietet auch Kamerakalibrierungs- sowie Vorgabenfunktionen. CameraXXL unterstützt Photoshop Elements 11 und höher.

Funktionsüberblick

The Gradationskurven-Registerkarte von CameraXXL bietet eine Tonkurve, die mit vier Reglern angepasst werden kann. Es gibt auch RGB-, R-, G- und B-Gradationskurven, die manuell mit Kontrollpunkten editiert werden können. Die neue HSL/Graustufen-Registerkarte enthält Regler, um den Farbton, die Sättigung und Luminanz von acht Farbbereichen zwischen Rot und Magenta einzustellen. Alternativ können Sie ich auch dafür entscheiden, einen Schwarzweiß-Effekt zu erstellen und die Luminanz der ursprünglichen Farbbereiche mit acht Reglern anzupassen. Das Selektive-Anpassung-Werkzeug von CameraXXL erlaubt es, durch Klicken und Ziehen auf der Bildvorschau, automatisch die Regler auf der Gradationskurven- und HSL/Graustufen-Registerkarte zu verändern.

Die Teiltonung-Funktion erzeugt einen Teilton- bzw. Duotone-Effekt, indem die Tiefen und Lichter mit unterschiedlichen Farben eingefärbt werden. Die Objektivkorrektur-Registerkarte entfernt Objektivverzerrungen, chromatische Aberrationen und Vignettierung, entweder automatisch per Objektivprofil oder manuell mit verschiedenen Reglern. Die Effekte-Registerkarte bietet Dunst-entfernen-, Korn- und künstlerische Vignetteneffekte. CameraXXL fügt auch sieben neue Regler zur Kamerakalibrierung-Registerkarte hinzu, um den Farbton und die Sättigung von Farbkanälen zu verändern. Schließlich, gibt es noch ein Vorgaben-Feature, mit dem man alle Einstellungen als Vorgaben speichern und wieder aufrufen kann.

Erweiterung von Camera Raw

CameraXXL integriert sich nahtlos in die Benutzeroberfläche von Camera Raw, indem neue Registerkarten, Steuerelemente und ein neues Werkzeugsymbol eingefügt werden. Die neuen Steuerelemente verwenden den selben Look wie der Rest des Camera Raw Dialogs, so dass es aussieht, als ob sie ein Teil von Camera Raw wären. Jedoch sind die Symbole der Registerkarten und des Werkzeugs blau anstatt schwarz, um anzuzeigen, dass sie zu CameraXXL gehören.

CameraXXL interagiert auch mit anderen Elementen des Camera Raw Dialogs. Die Zurücksetzen-Schaltfläche setzt die CameraXXL Einstellungen ebenfalls zurück und die Hilfe-Schaltfläche fragt, ob Sie die CameraXXL Bedienungsanleitung oder die Camera Raw Hilfeseiten sehen möchten. Zusätzlich lösen die Menüeinträge des Camera Raw Bedienfeldmenüs dieselben Funktionen auch für CameraXXL aus.

Die CameraXXL Installation installiert Adobe Camera Raw 10.4 in Photoshop Elements 14-2018, Camera Raw 9.2 in Photoshop Elements 12/13 und Camera Raw 8.2 in Photoshop Elements 11. Daher stellt CameraXXL neuere Versionen von Adobe Camera Raw bereit als die standardmäßige Adobe-Updatefunktion von Photoshop Elements, welche lediglich ältere Versionen von Camera Raw anbietet.

Was CameraXXL besonders macht

CameraXXL integriert sich vollkommen in die Benutzeroberfläche von Camera Raw unter Photoshop Elements und stellt die meisten der Funktionen zur Verfügung, die in Camera Raw unter Photoshop zu finden sind. Es gibt kein anderes Produkt für Photoshop Elements, welches eine ähnliche Funktionalität bietet. Darüber hinaus erlaubt CameraXXL, Adobe Camera Raw als einen Filter in Photoshop Elements anzuwenden und Smartobjekte zu erstellen, die mit Adobe Camera Raw editiert werden können. Außerdem ermöglicht es CameraXXL Benutzern von Photoshop Elements eine neuere Version von Camera Raw zu verwenden, als diejenige, die vom Photoshop Elements Updatemechanismus angeboten wird.

Verfügbarkeit & Systemanforderungen

CameraXXL erfordert Adobe Photoshop Elements 11 bis 2018 für Windows. Alle Steuerelemente von CameraXXL werden in der von Photoshop Elements verwendeten Sprache angezeigt und es gibt eine deutsche und englische Bedienungsanleitung. CameraXXL kostet USD 49,95 (Akademische Lizenz: USD 29,95) plus MwSt. Eine 14-tägige Testversion kann heruntergeladen werden unter http://thepluginsite.com/products/cameraxxl/