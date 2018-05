Der chinesische Zubehör- und Objektivhersteller Yongnou präsentiert auf seiner Webseite das neue Makroobjektiv YN60mm F2 MF. Es erreicht einen Abbildungsmaßstab von 1:1, eignet sich dank seiner hohen Lichtstärke von F2 aber zum Beispiel auch für Porträtaufnahmen. Marktstart hierzulande und ein Verkaufspreis sind bislang nicht bekannt.

Für welche Kameraanschlüsse das YN60mm F2 MF erhältlich sein wird, sagt Yongnou noch nicht. Üblicherweise fertigt der chinesische Hersteller seine preisgünstigen Objektive aber mindestens mit Anschlüssen für Canon und Nikon. Jedenfalls ist 60er Makro mit einer elektromechanischen Blendensteuerung versehen.

Außerdem verspricht Yongnou, die elektronische Kompatibilität zur Kamera, Einstellwerte und Fokusbestätigungssignal werden also an die Kamera weitergereicht. Zudem lässt sich die Firmware des Objektivs via Kamera updaten, falls eine neue Version erscheinen sollte.

Die optische Konstruktion besteht aus zehn Elementen in neun Gruppen, die Irisblende aus sieben Lamellen. Das Bajonett ist in Metall ausgeführt, die elektrischen Kontakte sind vergoldet.

In Deutschland sind Yongnou-Objektive üblicherweise bei Amazon erhältlich.

YN60mm F2 MF: MTF-Kurven

YN60mm F2 MF: Linsenschnitt