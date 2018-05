Epson bringt gleich drei neue Multifunktionsdrucker für den kleinen Geldbeutel, die den drahtlosen Druck via Wi-Fi Direct erlauben. Damit lassen sich Druckaufträge unabhängig von einem WLAN an die Geräte schicken – etwa von einem Smartphone aus. Die Modelle XP-255, XP-257, XP-352, XP-355, XP452 und XP-455 der Expression-Serie kommen zum 1. Juli in den Handel und sind für Preise zwischen ca. 80 und ca. 100 Euro zu haben.

Pressemitteilung der Epson Europe B.V.: