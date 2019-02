Sigma Mount-Converter MC-21

Der neue Anschluss-Konverter verbessert die Erweiterbarkeit des L-Mount-Systems.

Mit dem SIGMA MOUNT-CONVERTER MC-21 können Besitzer von SIGMA Wechselobjektiven mit SA-Anschluss oder SIGMA Wechselobjektiven mit EF-Anschluss (f. Canon) ihre Objektive an L-Mount-Kameragehäusen einsetzen. Dieser Konverter bietet mehr Wahlfreiheit für L-Mount-Kameras von SIGMA, Leica und Panasonic, wodurch die Erweiterbarkeit des L-Mount-Systems verbessert wird.

Effektive Nutzung von Objektiven

Durch den Einsatz des MC-21 an den kompatiblen* SIGMA Wechselobjektiven mit SA-Anschluss oder SIGMA Wechselobjektiven mit EF-Anschluss (f. Canon) können diese als L-Mount-Systemobjektive verwendet werden, um die effektive Nutzung bereits vorhandener wertvoller Objektive zu fördern.

29 Wechselobjektive stehen zur Verwendung an L-Mount-Kameras zur Verfügung

Der MC-21 erhöht die Anzahl der von SIGMA hergestellten Wechselobjektive, die mit dem L-Mount-System verwendet werden können, um 29 Objektive. Dank der Kompatibilität mit der Auto-Crop-Funktion, können die DC-Objektive, die für das APS-C-Format ausgelegt sind, auch an einem Kameragehäuse mit einem 35mm-Vollformat-Sensor eingesetzt werden.

Schneller und präziser Autofokus

Im AF-S-Modus wird ein höchstpräziser AF erzielt.

* Nicht mit dem AF-C-Modus kompatibel.

Einfache Schnittstelle

Anhand der LED-Anzeige und der Farbe der LED-Anzeige ist sofort ersichtlich, ob das montierte Objektiv kompatibel ist oder nicht. Ebenso zeigt das LED an, ob ein Objektivfirmware-Update verfügbar ist.

Vor-Implementierte Objektivdaten

Aufgrund der Verwertung der im MC-21 vor-implementierten Daten des jeweiligen Objektivs durch das spezielle Steuerprogramm wurden Autofokus und Blendensteuerung optimiert. In Bezug auf Objektive, die zukünftig veröffentlicht werden, werden die Daten für den Betrieb dieser Objektive am MC-21 im Objektiv hinterlegt. Das bedeutet, dass keine Firmware-Update für die Verwendung zukünftiger Objektive am MC-21erforderlich sein wird. Darüber hinaus unterstützt der MC-21 auch Korrektur-Funktionen der Kamera, wie Vignettierung, Farbquerfehler und Verzeichnung.

Weitere Eigenschaften

Ausgestattet mit einem Stativsockel

Ausgestattet mit einem Sockel zum Befestigen an einem Stativ. Objektive, die nicht mit einer Stativschelle ausgestattet sind, können durch Montieren des Stativs am MC-21 verwendet werden.

Die spezielle Oberfläche im Tubusinneren verhindert Reflexe

Um einer Beeinträchtigung der Objektivleistung entgegenzuwirken und Reflexionen im Inneren zu verhindern, ist die Innenfläche mit einer speziellen Oberfläche ausgestattet.

Einbindung der Exif-Daten

Informationen wie Objektivtyp, Brennweite, Blendenwert und andere Kennzeichen werden in die Exif-Daten der Bilddateien integriert.