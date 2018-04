Vielseitiges Weitwinkel-Objektiv:

Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16-35 ASPH. erweitert SL-System

Wetzlar, 9. April 2018. Mit dem Weitwinkel-Objektiv Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16—35 ASPH. wird das Angebot der beiden bisher erhältlichen Vario-Objektive abgerundet. Es bietet mit seinem Brennweitenbereich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Landschafts- und Architekturfotografie über Hochzeits-, Event- und Konzertfotografie bis hin zu Reportage und Dokumentation. Die gewohnt hohe Produktqualität und Abbildungsleistung in Kombination mit der geschützten Konstruktion sowie der speziellen AquaDura® Beschichtung der Linsenelemente, machen das Objektiv zum idealen Begleiter für professionelle Fotografen, auch bei widriger Witterung.

Neben der exzellenten Bildqualität über den gesamten Brennweitenbereich und bei allen Blendeneinstellungen bietet das Hochleistungsobjektiv einen ebenso schnellen wie leise arbeitenden Autofokus. Dieser wird durch einen speziell entwickelten Fokusmotor, bestehend aus einem Schrittmotor und einer Linearführung, angetrieben und bewegt eine sehr leichte Fokuslinse, welche auf Grund ihrer geringen Masse zu der hohen Fokussiergeschwindigkeit beiträgt.

Das neuentwickelte optische Design des Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16-35 ASPH. besteht aus insgesamt 18 Linsen in 12 Gruppen. Dabei kommen zwei asphärische Linsen zur Korrektur monochromatischer Abbildungsfehler zum Einsatz. Drei Linsen aus Gläsern mit anomaler Teildispersion korrigieren chromatische Bildfehler und eine verbesserte Fassungsgeometrie sowie eine hochwertige Beschichtung sorgen für eine zuverlässige Reflex- und Streulichtoptimierung.

Das SL-Vario Objektivprogramm deckt mit dem Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16-35 ASPH. nun einen Brennweitenbereich von 16-280 mm ab. Zusammen mit dem Vario-Elmarit-SL 1:2.8-4/24-90 ASPH. und dem APO-Vario-Elmarit-SL 1:2.8–4/90–280 werden so alle gängigen Genres der Fotografie abgedeckt und gerade Fotografen, die eine hohe Flexibilität in ihrer Arbeit benötigen, können so auf herausragende Optiken zurückgreifen.

Das Super-Vario-Elmar-SL 1:3.5-4.5/16-35 ASPH. wird ab dem 23. April 2018 zu einem Preis von 5.200 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich sein.

Zeitgleich zu der Veröffentlichung des neuen Weitwinkel-Objektivs wird auch eine neue Firmware für die Leica SL erscheinen. In der Version 3.2 werden zahlreiche Wünsche von SL-Fotografen sowie allgemeine Verbesserungen umgesetzt: