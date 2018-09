The power of small – Profoto B10

Größe ist tatsächlich wichtig. Denn wie viel Ausrüstung Sie tragen müssen, zählt letztendlich. Die Grundfrage ist, wie viel Platz Sie haben, um alles aufzubauen und zu arbeiten. Es ist entscheidend, dass Sie sich schnell bewegen, im richtigen Moment am richtigen Ort sind und dass Ihre Aufnahme so wird, wie Sie es sich vorstellen.

Aber etwas anderes zählt ebenfalls: Die Gewissheit, dass Ihr Equipment Sie voranbringt und nicht ausbremst. Profoto will Ihre Inspiration und Ihre kreative Ausdruckskraft fördern. Sie sollen sich treu bleiben und ihre beste Leistung abrufen können.

Deshalb haben wir unser Augenmerk bei der Entwicklung des brandneuen kabellosen Off-Camera-Blitzsystems Profoto B10 zunächst darauf gerichtet, wie groß es werden soll. Oder besser gesagt, wie klein. „Unser Designziel war, dass der B10 nicht zu groß wird“, erklärt Göran Marén, Produktmanager bei Profoto. „Gerade mal ein bisschen größer als ein mittelgroßes Zoomobjektiv. Das bedeutet, er passt zusammen mit dem restlichen Equipment in Ihre Tasche. Kabellos und leicht ist er obendrein, so dass Sie ihn überallhin mitnehmen und aufbauen können. Ansonsten ist er in jeder Hinsicht ein Profoto-Blitzsystem. Herausragende Lichtleistung und -qualität zählen damit zu seinen Grundeigenschaften.

Der B10 ist klein; das heißt aber nicht, dass Sie Kompromisse eingehen müssen. Ganz im Gegenteil – der B10 erreicht die Leistung von fünf Aufsteckblitzen. Er erzeugt einen natürlichen und wunderbar sanften Lichtabfall.

Dabei ist er nicht nur ein Blitz, sondern auch noch ein äußerst effektives Dauerlicht für Foto und Film. Wie alle anderen Profoto-Blitzsysteme zeichnet er sich durch seine einfache Handhabung aus. Über einen gesonderten Regler auf dem übersichtlichen Bedienfeld des B10 können Sie sowohl Helligkeit als auch Farbtemperatur einstellen, bis das Licht perfekt auf das Umgebungslicht abgestimmt ist.

Das Dauerlicht ist nur ein Beispiel für die extreme Flexibilität des B10. Auch die Stativhalterung und der Akku sind hier hervorzuheben. Die Stativhalterung lässt sich bei Bedarf mit wenigen Handgriffen entfernen. Der B10 kann so auf jedem beliebigen Kamerastativ befestigt werden. Genauso schnell lässt sich der Akku wechseln, aber Sie können ihn auch laden, während Sie ihn nutzen.

Göran Marén fährt fort: „Jedes Einzelteil des B10 ist so konzipiert, dass der Fotograf seiner Kreativität mit dem

Licht bei On-Location-Aufnahmen freien Lauf lassen kann. Unserer Ansicht nach bedeutet mehr integrierte Flexibilität, dass der Fotograf mehr Möglichkeiten hat, sich den Gegebenheiten des Shooting-Ortes anzupassen.“



Aber Ihre kreativen Möglichkeiten sind damit noch lange nicht ausgeschöpft, denn die enorm vielfältigen Profoto-Lichtformer sind genauso flexibel wie der B10. Zunächst können Sie sich mit einem Dutzend Lichtformern der kompakten und leichten OCF Reihe von Profoto austoben. Und wenn das noch nicht reicht, stehen Ihnen weitere 120 Lichtformer aus dem vollständigen Profoto-Sortiment zur Verfügung.

Die Steuerung des B10 als Off-Camera-System ist ebenfalls unkompliziert. Sie können den B10 kabellos über jede Profoto AirTTL-Funkfernbedienung oder den Profoto A1 auslösen und steuern. Aus einer Distanz von bis zu 300 Metern können Sie den Auslöser betätigen und im TTL-Modus fotografieren oder jederzeit auf manuelle Steuerung umschalten. AirTTL-Funkfernbedienungen sind für alle gängigen Kameramarken erhältlich.

Der neue Clou von Profoto ist unsere einzigartige und innovative Smartphone-App, die Ihnen intelligente

Konnektivität bietet. Das heißt für Sie, wenn Sie den B10 in Verbindung mit der Profoto-App verwenden, stehen Ihnen immer die neuesten B10-Updates zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie mit der App eine geniale Fernsteuerung. Sie haben dann über Ihr Smartphone Zugriff auf alle B10-Einstellungen und ihre Steuerung.

Am spannendsten ist aber wohl die einzigartige Beta Version der Smartphone-Kamera in der App. Die Smartphone-Fotografie nähert sich auf dieser Weise dem kreativen Einsatz von Licht so stark an wie nie zuvor. Göran erläutert: „Wir möchten damit neue Möglichkeiten der kreativen Lichtgestaltung eröffnen und den

Fotografen einen kleinen Ausblick darauf geben, wie die Fotografie der Zukunft aussehen kann.“ Der B10 ist ein leistungsstarker Blitz in kleinem Format. Dadurch bietet er enorm viele Möglichkeiten.

Die abschließenden Worte gehören Göran. „Dieser Blitz ist klein und leistungsstark. Er erweitert die Möglichkeiten für den kreativen Einsatz von Licht. Sie können mit ihm all die unglaublichen Bilder aufnehmen, die Ihrer Vorstellungskraft entspringen, und sie real werden lassen.“

Der Profoto B10 ist ein eigenständiges Lichtwunder. Mit ihm können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Technische Informationen

Eigenschaften des B10

• Klein und kabellos

• Blitz mit der Leistung von 5 Aufsteckblitzen

• TTL und High-Speed Sync

• Dauerlicht mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur

• Kompatibel mit über 120 Profoto-Lichtformern

• Kompatibel mit allen Profoto AirTTL-Funkfernbedienungen

• Konnektivität und Steuerung mit der Profoto-Smartphone-App

901163 Profoto B10 AirTTL

1 x B10 AirTTL

1 x Stand Adapter

1 x Li-Ion-Akku

1 x Battery Charger 3A

1 x B10 Case

901164 Profoto B10 AirTTL Duo Kit

2 x B10 AirTTL

2 x Stand Adapter

2 x Li-Ion-Akku

2 x Battery Charger 3A

1 x Profoto Core Backpack S

Technische Daten

Maße

175 × 150 × 110 mm mit Stand Adapter

175 × 100 × 110 mm ohne Stand Adapter

Gewicht

1,5 kg mit Akku und Stand Adapter

Technische Daten im Überblick

Max. Leistung: 250 Ws

Leistungsbereich: 10 Blenden (1,0-10)

HSS-Leistungsbereich: 10 Blenden (1,0-10)

Dauerlicht: Max. 2.500 Lumen

3.000-6.500 Kelvin

CRI 90-96

Akkuleistung: Bis zu 400 Blitze bei voller Leistung

Bis zu 75 Minuten mit max. Dauerlicht

Akkuladedauer: Bis zu 1,5 Stunden mit Battery Charger 3.0A

Empfohlene Apps

Profoto-App für iPhone

Empfohlenes Zubehör

100440 Li-Ion Battery for B10

330241 Profoto Core Backpack S

Empfohlene Auslöser

Alle Profoto A1-Modelle

Alle Profoto AirTTL-Funkfernbedienungen

Empfohlene Lichtformer

Alle Profoto OCF-Lichtformer

Alle Profoto Blitzschirme

Alle Profoto RFi-Softboxen

Informationen

Firmware-Updates

Zugriff auf Firmware-Updates erhalten Sie ganz einfach über die Profoto-App für iPhone oder unter profoto.com/myprofoto.