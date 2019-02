Firmware-Update für X-T3 sowie X-T100 und X-A5

Bereits heute kündigt Fujifilm Firmware 3.0 für die X-T3 an. Sie wird den Funktionsumfang der Kamera erweitern. So soll die Genauigkeit des Gesichts- und Augenerkennungs-AF verbessert werden, vor allem bei Gesichter in größerer Entfernung. Das verspricht einen verbesserten Nachführ-AF, auch bei Video-Aufnahmen. Außerdem wird die X-T3 mit der neuen Firmware die Möglichkeit bieten, unter mehreren erkannten Gesichtern eines auszuwählen. Zudem erweitert das kommende Firmware-Update die Touchscreen-Funktionalität um vom Smartphone bekannte Gestensteuerung.

Das kostenlose Update auf Firmware 3.0 für die X-T3 wird ab April verfügbar sein.

Auf die kleineren Systemkameras X-T100 und X-A5 wird ein Firmware-Update kommen. Es bringen neuen „Aufhellmodus“ für laut Fujifilm leuchtende Bildergebnisse und kräftige Farben, eine regelbare „Porträt-Optimierung“ sowie die neue „Nacht+“-Funktion die die Bildwiedergabe bei Szenen mit wenig Licht verbessern will. Erhältlich sein wird Firmware 2.00 für X-T100 und X-A5 bereits ab Mitte Februar.

Neue Benutzeroberfläche für Camera Remot App 4.0

Fujifilm kündigt heute auch eine neue Version der Camera Remote App (Version 4.0) an. Mit der App lassen sich Kameras der Fujifilm X Serie, die mit einer drahtlosen Verbindungsfunktion ausgestattet sind, fernsteuern sowie Bild­daten von der Kamera direkt auf ein Smartphone oder Tablet übertragen. Das soll dank der jetzt neu gestalteten Benutzeroberfläche jetzt noch leichter von der Hand gehen. Außerdem gibt’s eine neue „Album“-Funktion zur Durchsicht der bereits auf dem Smartgerät gespeicherten Bilddaten.