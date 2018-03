PortraitPro Body 2 ist eine Software zur automatischen Retusche von Ganzkörperaufnahmen und Halbportraits. In der Hauptsache will sie Körper-Proportionen optimieren und die Darstellung menschlicher Haut verbessern. Jetzt ist das Programm in deutscher Sprache erschienen.

Von PortraitPro Body 2 gibt es zwei Ausgaben: Die Standard-Version für ca. 40 Euro, die als eigenständiges Programm funktioniert. Die Studio-Version lässt sich hingegen als Plug-In in Photoshop, Photoshop Elements und Lightroom CC Classic einbinden. Sie kostet rund 70 Euro und kann auch RAW-Dateien verarbeiten.

Weiterführende Informationen: http://www.portraitprobody.com/de/new_in_v2/

Pressemitteilung von Anthropics Technology Limited: