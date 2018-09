Photolemur 3 hebt die Bildbearbeitung mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) auf ein neues Level

Skylum veröffentlicht ein spannendes Update von Photolemur, der weltweit ersten Fotobearbeitungssoftware, die vollständig auf KI (Künstliche Intelligenz) basiert und Bilder extrem schnell und vollautomatisch wie ein professioneller Fotograf verbessert.

Bellevue, WA – 30. August 2018 — Die neueste Version der Bildbearbeitungs-Software Photolemur, führend beim Einsatz von KI-Technologie in der Fotobranche und für sein herausragendes Design mit dem Red Dot Award 2018 ausgezeichnet, kann ab sofort, noch vor dem offiziellen Verkaufsstart, vorbestellt werden: Photolemur 3.

Mit Photolemur 3 hat Skylum das Konzept der Fotooptimierung zurück auf die praktischen Anforderungen der Anwender gebracht und den komplexen Prozess der Bildbearbeitung auch für große Bildermengen kompatibel gestaltet. Die Software wurde für Benutzer entwickelt, die keine Zeit für komplexe Bearbeitungen oder noch keine Erfahrung in der Nutzung von Bildbearbeitungssoftware haben, wie Hobby- und Einsteigerfotografen, Blogger und Gelegenheitsknipser.

Entwickelt als intelligenter, automatisierter Fotoassistent, der Bilder auf die gleiche Weise verbessert wie es ein professioneller Fotograf tun würde – jedoch viel schneller als andere Standard-Bearbeitungssoftware – wird ein Bild einfach per Drag & Drop auf die Oberfläche gezogen. Die Software kümmert sich um den Rest, indem sie völlig automatisch in kürzester Zeit alle notwendigen Verbesserungen und Anpassungen am Bild vornimmt – auf Profi-Niveau.

Photolemur verwendet verschiedene KI-Technologien, um selbstständig entscheiden und analysieren zu können, welche Aspekte eines Fotos optimiert werden müssen, damit das Bild optimal zur Geltung gebracht wird. Die Software erspart seinen Anwendern lange Bearbeitungsprozesse oder den Einsatz von Filtern, die möglicherweise nicht genau auf dieses bestimmte Bild zugeschnitten sind.

Die Software erweist sich als ein Game-Changer im Fotobereich, die es jedem ermöglicht, ein perfektes Foto zu erstellen, vom einfachen Nutzer sozialer Medien oder Amateur-Blogger bis hin zum erfahrenen Profi. Photolemur verändert die Fotobranche und reduziert den zeitlichen Aufwand für komplexe Bildbearbeitungen auf nur wenige Minuten.

Im Herzen von Photolemur befindet sich eine leistungsstarke Technologie, die das Ergebnis der Analyse von Millionen Fotos ist, um deren Bearbeitungsmuster zu erlernen. Die Hochleistungs-Software verbessert jedes Foto entsprechend dieser Muster. Die Engine verwendet eine ähnliche Technologie, die in der Software zur manuellen Bearbeitung verwendet wird, von Farbwiederherstellung und Rauschreduzierung bis hin zu automatischer Farbtemperatur- und Belichtungskorrektur. Sowohl Profi- als auch Hobbyfotografen können darauf vertrauen, dass die KI-Technologie auch feine Unterschiede in Objekten erkennt und intelligente Entscheidungen bei der Auswahl der richtigen Anpassungen trifft.

Die Software ermöglicht es Anwendern des Weiteren, bis zu 200 Fotos gleichzeitig zu optimieren. Dies ist eine echte Zeitersparnis für Nutzer, die nicht viele Stunden in die Fotobearbeitung investieren können oder wollen. Mit dem aktuellen Update behebt Photolemur nun automatisch Hautunreinheiten, hellt Zähne auf, glättet Haut und Haare, schärft und vergrößert die Augen und ist damit ein ideales Werkzeug für Gelegenheitsfotografen und Social-Media-Enthusiasten.

Durch die Vereinfachung des Bearbeitungsprozesses und die reibungslose Erstellung von professionellen Anpassungen für jedes einzelne Foto, ohne dass sich der Nutzer aktiv darum bemühen muss, revolutioniert Photolemur nicht nur die Community der Fotografen, sondern auch den Massenmarkt. Photolemur ist damit den Entwicklungen in der Fotobranche voraus und nutzt die intuitive KI-Technologie, um die Bildbearbeitung praxisgerechter zu machen und die Fotografie dorthin zu bringen, wo sie am wichtigsten ist: zu Millionen von Menschen, die Erinnerungen aufnehmen und die wichtigsten Momente des Lebens optimal aufzeichnen möchten.

Bis zum 13. September 2018 ist Photolemur 3 zu einem speziellen Vorbestellpreis von 49 EURO für eine Familienlizenz (5 Aktivierungen) mit zusätzlichem Bonusmaterial erhältlich. Das Produkt wird am 14. September 2018 veröffentlicht.

Photolemur 3 regulärer Preis (ab 14. September):

Aktuelle Anwender können zu einem Preis von 19 € upgraden

Neue Nutzer können Photelemur 3.0 Family zu einem Preis von 59 € kaufen

Neue Nutzer können Photelemur 3.0 Single zu einem Preis von 39 € kaufenPhotolemur 3 enthält mehrere Aktualisierungen, von der Technologie bis zur Benutzeroberfläche der Software.

Automatische Gesichtsoptimierungen mit Hautretusche und Zahnaufhellung. Diese Funktion erkennt und beseitigt

Hautunreinheiten und hellt die Zähne für ein leuchtenderes Porträt auf.

Intelligente Augenvergrößerung. Diese Funktion analysiert die Augen der fotografierten Personen und vergrößert sie entsprechend.

Hinzufügen von Bildstilen.Sechs neue, verrückt kreative Stile sind jetzt verfügbar, um einen echt starken Look zu erhalten.

Neues Menü für Deckkraft-Einstellungen

Schnellzugriffsmenü für Gesichtsoptimierung,Linsenkorrektur und Augen vergrößern

Übernehmen Sie Einstellungen von einem Bild auf bis zu 200 Bilder gleichzeitig (Stapelverarbeitung)

SmugMug-Export für Mac.

