Foto- und Imaging-Markt: Starkes Stammgeschäft und neue Wachstumsimpulse

Zukunftstechnologien stimmen PIV im photokina Jahr optimistisch

Deutscher Foto- und Imaging-Markt übertrifft in 2017 die Erwartungen und profitiert 2018 von Innovationen in neuen Geschäftsfeldern

Fotoamateure und -profis haben ein gesteigertes Interesse an hochwertigen Bilderlebnissen wie noch nie. Der Foto- und Imaging-Markt in Deutschland, hat mit einem Umsatz von weit über 20 Milliarden Euro im Jahr 2017, die Erwartungen übertroffen und steht auch in diesem Jahr im Zeichen weiteren Wachstums. Dazu trägt zum einen das klassische Foto-Segment bei, in dem steigende Durchschnittspreise für Foto- und Video-Equipmentdas große Interesse an immer leistungsfähigerer Technik und neuen smarten Funktionen belegen. Zum anderen befindet sich das Imaging-Segment im Aufwind, weil neue webbasierte Lösungen für das Speichern, Bearbeiten und Präsentieren von Aufnahmen, das Bilderlebnis erleichtern und für neue Kundengruppen attraktiv macht.

Der Fokus der Branche verschiebt sich weiter vom klassischen Fotogeschäft zu smarten Technologien in den Bereichen Software, Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste, Augmented Reality und Virtual Reality, Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Automotive und Robotik. Dies spiegelt sich auch in der Neuausrichtung des Photoindustrie-Verband (PIV) und der photokina wider. Die internationale Leitmesse der Foto- und Imaging-Industrie erweitert im Jahr 2018 ihr Spektrum auf die genannten Bereiche und wird damit noch vielfältiger, smarter und erlebnisreicher als zuvor.

Trend zu Premium-Produkten in 2017 ungebrochen

Aufgrund innovativer Funktionen bei Premium-Produkten und der guten Konjunkturlage, interessieren sich Verbraucher im Jahr 2017 sowie mit Jahresbeginn 2018 stark für hochwertiges Equipment. Steigende Durchschnittspreise bei Kameras, Objektiven und Stativen stehen dabei für das wachsende Qualitätsbewusstsein, keine bildtechnischen Kompromisse einzugehen. Weil praktisch alle aktuellen Premium-Kameras standardmäßig den drahtlosen Bildtransfer, Cloud-Funktionen und Social Sharing beherrschen, sind sie nicht mehr nur Aufnahmegeräte sondern auch Creative Enabler, die Verbrauchern den Weg in die smarte Imaging-Welt erleichtern. „Die schönsten Momente in bestmöglicher Bildqualität und größtmöglicher kreativer Freiheit festzuhalten, ist für viele Verbraucher ein zentraler Teil des Bilderlebnisses“, erklärt PIVVorstandsvorsitzender Rainer Führes.

Imaging treibt als Querschnittstechnologie auch 2018 Wachstum und Innovation

Die digitale Transformation der Geschäftsfelder im Foto- und Imaging-Markt, setzt auch im Jahr 2018 neue Impulse für Wachstum und Innovation. Der Wandel und die Aufbruchstimmung werden besonders ersichtlich durch die inhaltliche Weiterentwicklung der photokina 2018. „Wir unterstreichen damit die immense Bedeutung des Digital Imaging als Querschnittstechnologie für die Zukunft vieler Anwendungsgebiete und Wirtschaftszweige. Ganz klar: Imaging ist ein Markttreiber“, betont PIV Vorstandsvorsitzender Rainer Führes. Nicht zuletzt, um die dynamischen Veränderungen und Synergieeffekte in diesen Bereichen deutlicher aufzuzeigen, präsentiert die photokina ab diesem Jahr alle Neuerungen in der Welt des Imaging im jährlichen Turnus.

Netzwerk ausbauen – weiter an Stärke gewinnen

In ihrer Rolle als innovative Marktgestalter gehen Imaging-Unternehmen verstärkt neue Wege und erweitern ihren Radius. Neben der Erschließung neuer Geschäftsfelder gehört die weltweite Förderung von Universitäten und Forschungslaboren ebenso dazu, wie die Vernetzung und der Austausch mit Startups. PIV fungiert hierbei als internationale, zentrale Interessenvertretung für alle Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Imaging. In seiner Funktion unterstützt er Mitgliedsunternehmen, ihr Netzwerk zu stärken und zu erweitern. Sei es durch neue Veranstaltungsformate wie dem PIV Startup Day aber auch durch die Neuausrichtung der photokina 2018.

Datenerhebung Foto- und Imagingmarkt 2017

Ein Gemeinschaftsprojekt von Photoindustrie-Verband e.V. (PIV) und GfK. Die Daten und Fakten zum Foto- und Imagingmarkt 2017 in Deutschland sind – sofern nicht anders ausgewiesen -, in Abstimmung mit der Foto- und Imagingindustrie, zu einem Jahreswert verdichtet und um die von der GfK nicht erfassten Vertriebswege ergänzt.