Apple: Kommendes iPhone X wahrscheinlich mit Stifteingabe +++ Canon: Kommt die Antwort auf das Nikon-Z-System bereits nächste Woche? +++ Nikon: Z-Serie wird zügig ausgebaut +++ Panasonic: Neues zur photokina +++ Sony: Neues APS-C-Top-Modell geplant? +++ Zeiss: Otus 1.4/100 und noch mehr

Was wird Apple am 12. September präsentieren? Klar, neue iPhones – die werden ja stets im Jahresrhythmus erneuert. Mittlerweile gilt es als ausgemacht, dass es drei neue Modelle geben wird: Ein verbessertes iPhone X (5,8-Zoll-OLED), ein iPhone X Plus (6,5-Zoll-OLED) und ein im Vergleich dazu etwas günstigeres Modell mit 6,1-Zoll-LCD. Für Bildbearbeiter interessant: Die iPhone X mit OLED-Display sollen mit einem Eingabestift ausgestattet werden. Ein neues MacBook sowie verbesserte iMac wird Apple auch bringen – aber wohl erst im Herbst.

Canon kontert möglicherweise schon sehr bald Nikons Z-Serie. Der japanische Blog Nikoshita will erfahren haben, dass Canon bereits nächste Woche ein völlig neues spiegelloses Kleinbildsystem präsentieren wird. Und zwar mit einer Kamera der 24-Megapixel-Klasse sowie vier passenden Objektiven (zwei Zooms, zwei Festbrennweiten). Außerdem könnte Canon laut Nikoshita die Teles EF 400 mm F 2.8 L III und EF 600 mm F4 L III vorstellen.

Nikon will Z-Familie nach oben und unten erweitern. Das hat Hiroyuki Ikegami (Nikon Imaging Business Development Department Director) der japanischen Webseite mynavi.jpversprochen. Auch ein spiegelloses Pendant zum DSLR-Flaggschiff D5 plant Nikon demnach bereits. Und laut Imaging Resourceist das bereits angekündigte 58/0.95 nur ein Vorbote für noch lichtstärkere Objektive.

Was Panasonic als Nächstes plant, ist völlig unklar. Sicher ist nur, dass da etwas kommen wird. Denn auf der europäischen Lumix-Microsite läuft seit Kurzem ein Countdown zur Pressekonferenz auf der photokina.

Von Sony könnte als nächstes eine Mini-A9 mit APS-C-Sensor kommen. Das dringt aus der Gerüchteküche von SonyAlpharumors. Demnach soll die Kamera explizit kein Nachfolger für die Alpha 6500 sein sondern ein neues Top-Modell (Alpha 7000?). Eine Alpha 6700 soll Sony zusätzlich auf der Pfanne haben.

Auch Zeiss plant wohl zur photokina mindestens eine Überraschung: ein Otus 1.4/100. Das wollen jedenfalls die in der Regel gut informierten Macher von Nikoshita erfahren haben. Inzwischen sind sogar Hinweise im Web aufgetaucht (und wieder verschwunden), dass Zeiss eine Kleinbild-Kompakte mit herausragendem Objektiv präsentieren könnte.