Canon arbeitet offenbar an lichtstarkem EOS-M-Objektiv +++ Kehrt Samsung ins Kamerageschäft zurück? +++ Sony kündigt APS-C-Offensive an +++ Sigma stellt viel Neues für 2018 in Aussicht

Canon plant offenbar ein lichtstarkes Normalobjektiv für seine spiegellose EOS-M-Serie. Die Rede ist immer wieder von einem 32mm f/1.4, etwa bei Canonrumors. Spätestens zur photokina 2018 im September soll es offiziell vorgestellt werden. Ein erster Vorbote, des kürzlich von Canon angekündigten Ausbaus der EOS-M-Familie?

Samsung hat kürzlich angekündigt, die Nr.1 bei den Bildsensoren werden zu wollen und damit Sony zu überholen. Das hat bei vielen Gerüchteköche die Spekulation überkochen lassen, dass die Koreaner ins Kamerageschäft zurückkehren könnten. Doch daran ist laut Korea ITNews überhaupt nicht zu denken.

Zwar baut Samsung in der Tat derzeit zwei Produktionslinien, auf denen bislang DRAM- und NAND-Speicherchips hergestellt wurden, zur Produktion von Bildsensoren um. Doch die sollen ausschließlich im Bereich Automotive und zum kleinen Teil für sehr hochwertige Smartphone-Kameras eingesetzt werden. Samsungs Plan, Sony nach dem Umbau der Produktionslinien Ende des Jahres dann zu überflügeln, könnte aufgehen. Auf 120.000 Sensoren pro Monat beläuft sich dann die Produktionskapazität von Samsung, während Sony laut Korea ITNews derzeit rund 100.000 Bildsensoren monatlich produziert.

Arbeitet Sony an einer Nachfolgerin der Alpha 6500? Jedenfalls hat das Unternehmen kürzlich in einem Interview mit dpreview wieder ein stärkeres Engagement bei den spiegellosen AF-C-Kameras versprochen. Demnach entwickelt Sony derzeit eine Menge verschiedener APS-C-Produkte – womit durchaus auch neue Objektive gemeint sein dürften.

Sigma könnte noch dieses Jahr noch ein APS-C-Objektiv für Sony-E-Mount herauszubringen. Das hat Kazuto Yamaki, CEO von Sigma, in einem Interview mit dpreview versprochen. Außerdem will Sigma zukünftig Objektive anbieten, die von vorneherein für das Sony-E-Mount entwickelt wurden. Und damit nicht genug: Auch ein 70-200/2.8 stellt Sigma für die nicht mehr allzu ferne Zukunft in Aussicht – vielleicht schon zur photokina?