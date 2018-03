Leica D-Lux Explorer Kit: Die leistungsstarke Kompaktkamera ist in einem neuen Set mit ergänzendem Lieferumfang erhältlich.

Wetzlar, 14. März 2018. Die Leica Camera AG bietet die universelle Leica D-Lux in einem neuen Set an. Das Set beinhaltet neben der Kompaktkamera zusätzliches Zubehör wie den automatischen Objektivdeckel. Mit diesem intelligent designten Deckel lassen sich jederzeit Aufnahmen machen, ohne dass dieser von der Kamera abgenommen werden muss. Selbst beim spontanen Einsatz des Zooms stört er nicht: Sobald das Objektiv ausgefahren wird, öffnen sich die Klappen des Objektivdeckels automatisch und die Kamera ist aufnahmebereit. Weiterhin ergänzt der beliebte Leica Ropestrap in der Farbe Rot, designed by COOPH, aus robustem Bergsteigerseil das Set.

Das Leica D-Lux Explorer Kit ist ab Ende März für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1100 Euro erhältlich. Passend zum „Bergsteigerabenteuer“ wird das Set in einer speziell gestalteten Umverpackung mit Naturmotiv ausgeliefert.

Die Leica D-Lux im Set entspricht in allen technischen Spezifikationen dem Serienmodell.Ausgestattet mit dem Objektiv Leica DC Vario-Summilux 1:1,7–2,8/10,9–34 mm ASPH.,liefert sie Aufnahmen mit natürlichen Farben und von höchster Bildqualität. Dank ihres vielseitigen Zoomobjektivs (24 bis 75 mm äquiv. KB) ist sie in nahezu allen kreativen Bereichen von der Portrait-, Landschafts-, Architektur-, Makro- bis hin zur Reportagefotografie universell einsetzbar und überzeugt durch ein umfangreiches Ausstattungspaket, vielseitige Funktionen und ein intuitives Bedienkonzept. Zu den herausragenden Merkmalen gehören neben dem lichtstarken Zoom-Objektiv ein hochauflösender elektronischer Sucher zur Bestimmung des optimalen Bildausschnitts, die 4K-Videofunktion und das integrierte Wi-Fi-Modul für die Fernsteuerung der Kamera per Smartphone oder Tablet und die Übertragung von Bildern und Videos. Die dafür benötigte App „Leica C Image Shuttle App“ kann kostenlos heruntergeladen und auf dem jeweiligen iOS- oder Android-Gerät installiert werden. Ein klassisch elegantes und zeitlos schönes Design mit besonders viel Augenmerk auf eine einfache, intuitive Bedienung runden das Portfolio der Kamera ab.