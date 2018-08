Die neue Nikon D3500 – Das Gewöhnliche außergewöhnlich in Szene setzen

Düsseldorf, 30. August 2018 – Nikon stellt heute die neue D3500 vor, eine kompakte 24,2 Megapixel Einstiegs-Spiegelreflexkamera, die erstklassige Verarbeitungsqualität mit herausragender Leistung verbindet. Ob große Anlässe, Ferien oder Alltag, Benutzer können Fotos und Filme aufnehmen, die alles übertreffen, was mit einem Smartphone möglich ist.

Die leistungsstarke D3500 erfasst detailreiche Bilder bei jedem Licht.Der große DX-Format-Sensor und der große Empfindlichkeitsspielraum liefern detailreiche Fotos und Full-HD-Filme, die mit einem Smartphone nicht möglich sind.Das hohe Auflösungsvermögen der Nikon-Objektive sorgt für kristallklare Resultate und derrobusteBajonettanschluss aus Metall erlaubt das Experimentieren mit der Bandbreite an NIKKOR-Objektiven: selbst schwere Teleobjektive können problemlos ohne Gedanken an den Verschleiß verwendet werden.

Einsteigern in die digitale Fotografie mit Spiegelreflexkameras ermöglicht diese Kamera besonders einfach das Aufzeichnen besonderer Momente sowie der kleinen Schönheiten des Alltags. Das ausgefeilte ergonomische Design beinhaltet einen neuen tiefen Griff und eine großzügigere Tastenanordnung. Die Kamera liegt sehr gut in der Hand. Der Daumen hat ausreichend Platz und liegt bequem auf der Rückseite der Kamera. Die Bedienung der Kamera ist komfortabel und mühelos. Der beliebte Guide-Modus von Nikon hebt das Fotografieren für Einsteiger auf eine höhere Ebene. Er zeigt dem Benutzer genau, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um das gewünschte Erscheinungsbild in Fotos und Filmen zu erzielen. Dank der besonders langen Akkulaufzeit können Anwender selbst ausgedehnte Fotosessions ohne Akkuwechsel vornehmen.

Jordi Brinkman, Produktmanager bei Nikon Europe, erklärt: „Die D3500 ist perfekt für den Einstieg in die Welt der Fotografie. Das komfortable Design und die hilfreichen Aufnahmemodi machen es sehr einfach, Fotos und Filme aufzunehmen, auf die man stolz sein kann. Außerdem können Sie eine Reihe von NIKKOR-Objektiven am robusten, zuverlässigen Bajonett anschließen. Hören Sie nie auf, neue Möglichkeiten für großartige Bilder zu entdecken. Mit SnapBridge teilen Sie Ihre Lieblingsfotos einfach und von überall.”

Wichtigste Ausstattungsmerkmale

Bildqualität der D3500: Der große 24,2 Megapixel DX-Format-Sensor und der große ISO-Bereich von 100-25.600 sorgen für detailreiche Fotos und Full-HD-Filme. Selbst bei schwachem Umgebungslicht.

Immer die beste Aufnahme: Der messerscharfe Autofokus hält Motive perfekt scharf. Mit der schnellen Serienaufnahme können Sie bis zu fünf brillante Bilder pro Sekunde aufnehmen.

Freude am Wechsel: Ob Telezoomobjektive, Festbrennweiten oder Weitwinkelobjektive – dank des robusten Metallbajonetts können die Objektive immer wieder gewechselt werden.

Fester Halt: Der tiefe Griff gibt sicheren Halt und die Kamera liegt komfortabel in der Hand. Die großzügige Tastenanordnung erleichtert den Betrieb. Die lange Akkulaufzeit erhöht den Anwenderkomfort weiter.

Unmittelbares Teilen mit Freunden: Die SnapBridge App für iOS und Android ermöglicht eine konstante Verbindung zwischen der Kamera und einem Smartphone oder Tablet. So ist es supereinfach, hochwertige digitale Spiegelreflexaufnahmen sofort zu teilen.

Das Abenteuer kann beginnen: Diese digitale Spiegelreflexkamera von Nikon ist Teil eines erweiterbaren fotografischen Systems, das mit dem Benutzer wachsen kann. Erweitern Sie Ihre Kreativität mit renommierten und bewährten NIKKOR-Objektiven, Nikon Blitzgeräten und mehr.

Verfügbarkeit

Die Nikon D3500 ist voraussichtlich ab Mitte September 2018 im Handel erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlungen

D3500 Kit mit AF-P DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR: 539,00 €

D3500 Kit mit AF-S DX NIKKOR 18-105 mm 1:3,5-5,6G ED VR: 689,00 €