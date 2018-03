Kaum hat die CP+ mit ihren vielen Neuvorstellungen in Japan die Tore geschlossen, rumort es schon wieder heftig in der Gerüchteküche. Spekuliert wird zu den Spiegellosen von Canon, Ricoh könnte eine neue Kamera bringen, von Sony gibt es offenbar bald ein weiteres FE-Objektiv. Zudem sind die Preise für die Sigma-Art-Objektive mit Sony-E-Anschluss durchgesickert.

„Canon konzentriert sich auf Spiegellose“, diese Meldung machte in den vergangenen Tagen (mehrfach) die Runde im Netz. Demnach würde Canon sich peu à peu vom Geschäft mit DSLRs verabschieden und in naher Zukunft auch ambitionierte und professionelle Fotografen mit spiegellosen Systemkameras bedienen. Bislang bedient Canon ja nur Ein- und Aufsteiger spiegellos.

Als Beleg für die bahnbrechende News dient ein Artikel in der Nikkei Asia Review mit dem Titel „Canon shifts focus from SLR to mirrorless cameras“. In diesem Artikel wird der Marketing-Chef von Canon Japan, Masahiro Sakata mit der Aussage zitiert, dass Canon aktiver Produkte für den wachsenden Markt der Spiegellosen herausbringen sollte – auch wenn dies einen gewissen Kanibalisierungseffekt auf die DSLR-Produktlinie haben würde. Hintergrund: In Japan ist der Absatz an DSLR im vergangenen Jahr um zehn Prozent zurückgegangen, der Markt für Spiegellose aber um fast 30 Prozent gewachsen.

Alles, was sich Masahiro Sakata wünscht, ist ein größeres Stück vom Kuchen der Spiegellosen. Auch wenn Canon dafür Einbußen beim schrumpfenden DSLR-Markt hinnehmen müsste. Ob die Produktstrategen bei Canon auf die Wünsche Ihres Marketingchefs eingehen? Canonrumors will jedenfalls erfahren haben, dass Canon bereits seit Januar Prototypen einer spiegellosen Kleinbildkamera testet.

Ein Lebenszeichen von Ricoh: Das Unternehmen hat auf seiner japanischen Facebook-Seite angekündigt, den Re-Start der GR-Familie vorzubereiten. Dazu soll im April eine neue Webseite zur Ricoh GR kommen (ob weltweit oder nur in Japan ist derzeit unklar). Zudem ist der Screenshot eines Zeitplans aufgetaucht, der für September (photokina) eine GRIII verspricht.

Noch hat Sigma Deutschland offiziell keine Preise für die unlängst vorgestellten Sony-FE-Varianten seiner Art-Objektive bekanntgegeben. In den USA haben einige Händler die Preise jedoch schon bekannt gegeben – sie entsprechen denen der DSLR-Varianten.

Sony soll angeblich schon bald ein weiteres Objektiv für seine spiegellosen Kleinbildkameras präsentieren. Wie Sonyalpharumors erfahren haben will, soll es sich dabei um ein 24/F1.4 vermutlich der GM-Linie handeln.