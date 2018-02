SIGMA veröffentlicht Wechselobjektive für die Sony-E-Mount-Kameras mit Vollformat-Sensor

Die SIGMA Corporation ist erfreut, Ihnen die bevorstehende Markteinführung von Wechselobjektiven für die Sony-E-Mount-Kameras mit Vollformat-Sensoren ankündigen zu können. SIGMA wird die Objektive schrittweise als Teil der Art-Produktlinie, die Fotografen ein Höchstmaß an optischer Leistung bietet, einführen.

Die neuen E-Mount-Modelle verfügen neben demselben leistungsstarken optischen Design wie die anderen Objektive der Art-Produktlinie über einen neu entwickelten Steueralgorithmus, der den Autofokus-Antrieb optimiert und die Geschwindigkeit der Datenübertragung maximiert. Zudem sind die Objektive, im Gegensatz zu mittels Anschluss-Konverter MC-11 adaptierten Objektiven, mit Sonys Schärfenachführungs-AF (AF-C) und Hochgeschwindigkeits-Autofokus kompatibel. Genau wie die Objektive mittels MC-11 sind auch diese Objektive mit der kamerainternen Bildstabilisierung und Aberrationskorrektur, die die Korrektur von Vignettierung, chromatischer Aberration und Verzeichnung beinhaltet, kompatibel.

Die Palette wird aus dem Art-Produktlinie-Set mit sieben Festbrennweiten von 14mm bis 135mm bestehen. Hier werden auch die zwei Modelle zugehören, die SIGMA auf der CP+ 2018 in Japan vorstellt: 70mm F2.8 DG MACRO | Art und 105mm F1.4 DG HSM | Art (Markteinführung: Noch nicht bekannt). Zudem plant SIGMA, in Zukunft noch weitere E-Mount-Modelle in die Art-Produktlinie aufzunehmen.

Hinweis: Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Hauptmerkmale

1. Autofokus für jedes Objektiv abgestimmt

Dank eines auf jedes Objektiv abgestimmten Autofokus-Ansteuerungprogramms und der schnellen Datenübertragung bieten die Objektive einen Hochgeschwindigkeits-Autofokus auf dem gleichen Leistungsniveau eines Objektivs, das speziell für spiegellose Kameras entwickelt wurde. Insbesondere bietet bei E-Mount-Kameras mit Sonys Fast-Hybrid-AF der AF-C-Modus eine außergewöhnliche Motiv-Verfolgungsleistung. Zudem bleibt der Autofokus äußerst präzise, sogar bei E-Mount-Kameras, die nur über einen Kontrast-AF verfügen.

2. Kompatibel mit der kamerainternen Bildstabilisierung

Die Objektive werden mit der kamerainternen Bildstabilisierung kompatibel sein. Die E-Mount-Kamera erkennt die Brennweite des Objektives und optimiert automatisch die Leistung der Bildstabilisierung.

3. Kompatibel mit der kamerainternen Aberrationskorrektur

Die Objektive werden vollständig mit der kamerainternen Aberrationskorrektur, die die Korrektur von Vignettierung, chromatischer Aberration und Verzeichnung beinhaltet, kompatibel sein. Da diese Korrekturen auf die optischen Eigenschaften des Objektivs abgestimmt sind, hebt diese Funktion die Bildqualität auf ein noch höheres Niveau.

4. Speziell angepasster Anschluss für eine festere, stabilere Haptik

Indem der Anschluss des Objektivs speziell konzipiert und auf dieses abgestimmt wurde, erfährt das Objektiv ein festere, stabilere Haptik. Dank einer speziellen Oberflächenbehandlung des Messing-Bajonetts zwecks Verstärkung der Festigkeit, bietet es eine präzise Passform und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit. Der Anschluss verfügt für den Staub- und Spritzwasserschutz über eine Gummidichtung.

5. Anschluss-Wechsel-Service möglich

Bei diesem Service wird der aktuelle Objektivanschluss eines SIGMA Objektivs in den für ein anderes Kamerasystem umgebaut, so dass Fotografen, unabhängig vom Kamerasystem, ihre Lieblingsobjektive langfristig weiterverwenden können.