HVL-F60RM: ein Profi-Blitz für Sony Kameras

Berlin, 22. Februar 2018. Passend zu Premium Kameras wie der Alpha 9 oder der Alpha 7RIII hat Sony heute mit dem HVL-F60RM ein besonders kompaktes Blitzgerät vorgestellt. Das neue Kraftpaket vereint drei herausragende Eigenschaften: extra-viel Power, eine verlässlich kurze Ladezeit und besondere Kontrollfunktionen.

Kraftvoller Allrounder

Der HVL-F60RM hat bei 200 Millimetern Brennweite und ISO100 eine Leitzahl von 60 und deckt von 20 Millimetern bis 200 Millimetern alle relevanten Brennweiten ab. Gerade im Weitwinkelbereich gibt es keine Abschattungen. Mit Ni-MH Batterien sind 220 Blitze in Folge möglich. Um die Wärmeentwicklung gering zu halten, hat Sony hitzeunempfindliche Materialien für das Blitzgerät gewählt. Zudem gewähren neue Algorithmen, dass der Blitz-Neuling rund viermal wärmeunempfindlicher ist als sein Vorgänger, der HVL-F60M.

Blitzschnell und flexibel

Mit nur 1,7 Sekunden ist die Ladezeit zwischen zwei Blitzauslösungen extrem kurz. Mit dem externen Batterie-Adapter FA-EBA1 verringert sie sich noch einmal auf 0,6 Sekunden. „Quick Shift Bounce“, also die volle Beweglichkeit des Blitzkopfs, findet auch beim neuen Blitzgerät Verwendung. 90 Grad links oder rechts, 150 Grad nach oben oder acht Grad nach unten – das alles ist mit dem neuen Blitz kein Problem.

Auf der Rückseite des Geräts gibt es separate Tasten für die Blitzstärke. Sie kann folglich intuitiv und schnell an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Auf dem aufgeräumten Display lassen sich alle relevanten Einstellungen mit einem Blick erfassen.

Der Vier-Wege-Controller kann frei mit individuellen Funktionen belegt werden. Gleiches gilt für den Mittelknopf und das Steuerrad. TTL Messwerte können zudem gespeichert und bei Bedarf im manuellen Modus schnell wieder aufgerufen werden. Das spart gerade in brenzligen Situationen Zeit.

Das Design des HVL-F60RM ist staub- und feuchtigkeitsabweisend, versiegelt den Blitz jedoch nicht vollkommen. Um ihn zu 100 Prozent vor Nässe zu schützen gibt es mit dem FA-RG1 einen passenden Regenschutz. Bei manchen Kameras ist die Audio-Aufnahme mit Regenschutz allerdings beeinträchtigt.

Damit die Verbindung zwischen Blitz und Kamera stets solide und fest sitzt, hat Sony den HVL-F60RM mit einem Metallfuß für die Verbindung mit dem Multi Interface Schuh ausgestattet.

Wer das neue Blitzgerät im Studio verwenden möchte, freut sich über die Möglichkeit, Blitze per Funk kabellos anzusteuern. Die Reichweite beträgt rund 30 Meter und lässt sich auch von Hindernissen wie zum Beispiel Reflektoren nicht negativ beeinflussen. Ist der HVL-F60RM direkt mit der Kamera verbunden, gibt er Blitz-Signale bereitwillig an weitere Empfänger weiter. Bis zu 15 Blitzgeräte in maximal fünf Gruppen können so kabellos kontrolliert und synchronisiert werden.

Der automatische Weißabgleich erkennt so gut wie jede Lichtsituation zuverlässig. Dennoch gehören ein grüner und ein bernsteinfarbener Farbfilter zum Standardzubehör.

Preise und Verfügbarkeiten:

HVL-F60RM von Sony: 699 Euro

FA-EBA1 von Sony: 299 Euro

FA-RG1 von Sony: 29,99 Euro

Verfügbar ab April 2018