Macphun, Softwareschmiede von Luminar 2018 und Aurora HDR 2018, hat nun offiziell seinen Namen in Syklum Software geändert. Hintergrund: Seit Sommer letzten Jahres entwickelt das Unternehmen seine Bildbearbeitungssoftware nicht mehr nur ausschließlich für den Mac sondern auch für Windows. Leser von photoscala erhalten übrigens weiterhin 10 Euro Rabatt auf die Programme Luminar 2018 und Aurora HDR 2018.

Zu einem Unternehmen, das nicht mehr ausschließlich Mac-Software entwickelt, wollte der name Macphun nicht mehr so recht passen. Also hat sich die Softwareschmiede den neuen Namen Skylum Software gegeben.