Lightroom ist im Laufe der Jahre immer größer und fetter geworden. Und Kritiker sagen: immer langsamer. Bereits im Sommer hatte Adobe daher versprochen, Lightroom mit zukünftigen Updates schneller zu machen. Nun steht offenbar bald ein erstes Update an, das dieses Versprechen einlösen will.

Das kommende Update auf Version 7.2 soll vor allem die Performance von Lightroom CC Classic signifikant verbessern. So hat’s Adobe zumindest dem Online-Magazin Digital Photography Review (DPReview) mitgeteilt und will damit ein Versprechen einlösen, das seit Sommer 2017 im Raum steht.

Vor allem zeitintensive Aufgaben wie das Importieren von Bilddateien will Adobe in der kommenden Version 7.2 von Lightroom CC Classic schneller machen. Dazu hat Adobe in den letzten Monaten auch mit Experten von Intel zusammengearbeitet, mit deren Hilfe CPU- und Speicherauslastung optimiert wurden. Beschleunigt werden sollen:

Import und Erzeugung der Vorschaubilder

Anzeige der 1:1-Ansicht

Einstellungen im Entwickeln-Modul

Erzeugung von HDR- und Panorama-Bildern

Export

Außerdem will Adobe das Problem gelöst haben, dass Lightroom unter Windows immer langsamer wird, je länger eine Sitzung mit dem Programm andauert.

Allerdings sollen alle diese Leistungsverbesserungen in der kommenden Lightroom-Version erst greifen, wenn der Software mindestens 12 GB RAM zur Verfügung stehen. Lightroom CC Classic 7.2 profitiert laut Adobe ferner von einem Prozessor mit möglichst vielen Kernen.

DPReview konnte inzwischen eine Vorabversion des kommenden Lightroom-Updates ausprobieren und hat vor allem beim Bildimport dramatische Geschwindigkeitssteigerungen gemessen.