Canon: 2019 sollen noch sieben RF-Objektive kommen +++ Hat Fujifilm das XF16mm f/2.8 R WR fertig? +++ Pentax entwickelt offenbar neue 645-Kamera +++ Enhüllt Sony in den kommenden Tagen neues APS-C-Flaggschiff?

Bei Canon dreht sich derzeit alles um die Spiegellosen der EOS-R-Familie. So will CanonRumroserfahren haben, dass noch in diesem Jahr bis zu sieben neue RF-Objektive kommen könnten. Außerdem soll es für die EOS R schon bald ein wichtiges Firmware-Update geben, das wohl den Funktionsumfang der Kamera erweitert. Bestätigt hat Canon in einem Interview mit Imaging Resource, dass eine EOS R mit 8K-Video bereits auf der Roadmap steht.

Fujifilm könnte bereits in Kürze das vor einiger Zeit angekündigte XF16mmF2.8 R WRfertig haben. Das wollen die in der Regel gut informierten Gerüchteköche von Fujirumors herausgefunden haben. Das ebenfalls für 2019 in Aussicht gestellte Fujinon XF16mm f/2.8 R WR soll derselben Quelle zufolge allerdings noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Pentax arbeitet wohl an einer neuen 645-Kamera. Das ergibt sich aus einem Interview im japanischen Magazin Nippon Camera, das Pentax Rumors ausgegraben hat.

Sony plant offenbar bereits in den kommenden Tagen eine größere Produktvorstellung. Das wollen die Gerüchteköche von SonyAlpha Rumors erfahren haben. Möglicherweise wird bei dieser Gelegenheit eine Nachfolgerin der Alpha 6700 präsentiert.