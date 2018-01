Klein, leicht und voll kreativer Funktionen – die neue FUJIFILM X-A5 mit Bluetooth©-Technologie

Kleve, 31. Januar 2018. Handliches Gehäuse und stylisher Retrolook – die neue FUJIFILM X-A5 ist die bislang kleinste und leichteste spiegellose Systemkamera der X Serie1. Das attraktive Einsteigermodell verfügt über ein um 180 Grad nach oben schwenkbares Touchscreen-LC-Display, eine 4K-Videofunktion sowie die aktuellste Bluetooth©-Technologie2, mit der sich die Bilder direkt nach der Aufnahme auf ein Smartphone oder Tablet übertragen lassen.

Die X-A5 verfügt über einen hochauflösenden APS-C-Sensor, einen schnellen Phasendetektions-Autofokus und einen neuen Bildprozessor, der die Daten 1,5-mal schneller verarbeitet als das Vorgängermodell. Dabei beweist die Kamera viel Ausdauer: Mit einer einzigen Akkuladung lassen sich jetzt bis zu 450 Bilder aufnehmen.

Mit dem neuen Zoomobjektiv XC15-45mmF3.4-5.6 OIS PZ wiegt die FUJIFILM X-A5 nur 496 Gramm*3 – eine leichtere Kamera-Objektiv-Kombination gibt es in der X Serie derzeit nicht. Zusammen mit der hervorragenden Bildqualität und der unerreichten Farbwiedergabe von FUJIFILM ist die kompakte X-A5 somit die ideale Begleiterin für jeden Tag.

Die FUJIFILM X-A5 wird in der Farbe Silber ab Februar 2018 im Kit mit dem neuen Zoomobjektiv XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ erhältlich sein.

Exzellente Bildqualität

Die X-A5 ist mit einem neu entwickelten 24,2 Megapixel APS-C-Sensor und einem leistungsfähigen Bildprozessor ausgestattet – im Zusammenspiel sorgt dieses Duo für eine beeindruckende Bildqualität und die legendäre Farbwiedergabe von FUJIFILM.

Mit dem mitgelieferten FUJINON-Objektiv erreicht die Kamera eine hohe Auflösungsleistung, die nicht nur die Form und Textur des fotografierten Objekts verblüffend realistisch aufzeichnet, sondern auch die besondere Atmosphäre im Moment der Aufnahme widerspiegelt.

Dabei übertrifft die Kamera ihre Vorgängermodelle bei der Genauigkeit der Motiv-szenenerkennung im Modus SR AUTO sowie in der Farbwiedergabe, insbesondere von Hauttönen. Dies macht die X-A5 zur perfekten Wahl für Personenaufnahmen, wie etwa Porträts und Gruppenfotos, die etwa die Hälfte aller Fotoaufnahmen ausmachen4.

Hohe ISO-Empfindlichkeit und schneller Autofokus

Die X-A5 verfügt über eine hohe Standard-Empfindlichkeit bis ISO 12.800. Dadurch wird das Risiko von Kameraverwacklungen bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten zugunsten einer hohen Bildqualität minimiert.

Als erstes Einsteigermodell der X Serie besitzt die X-A5 einen intelligenten Hybrid-Autofokus, der doppelt so schnell auf das Motiv scharfstellt wie das AF-System des Vorgängermodells. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz von Phasendetektionspixeln, die ursprünglich für die professionellen High-End-Modelle der X Serie entwickelt wurden.

Neues ultra-kompaktes Weitwinkel-Zoomobjektiv

Die X-A5 ist zusammen mit dem neuen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ erhältlich, dem ersten elektrischen Zoomobjektiv für den X Mount. Dieses Kit stellt mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 496 Gramm3 die derzeit leichteste Kamera-Objektiv-Kombination der X Serie dar. Damit lässt sich so unbeschwert und komfortabel fotografieren wie nie zuvor.

Das XC15-45mm bietet eine besonders kurze Aufnahmedistanz von nur 5 cm5 und ist damit ideal für Nahaufnahmen. Der leichtgängige, elektrische Zoom startet bei einer Weitwinkelstellung von 23mm (äquivalent zum Kleinbildformat) und bietet damit mehr kreative Möglichkeiten bei der Komposition von Foto- und Videoaufnahmen.

Perfekt für Selbstporträts

Der große LCD-Monitor der X-A5 lässt sich um 180 Grad nach oben schwenken, wodurch die Kamera automatisch in den „Selfie-Modus“ schaltet: Die Informations-anzeigen werden ebenfalls um 180 Grad gedreht, und über das hintere Einstellrad lässt sich nun zoomen und die Kamera sehr komfortabel auslösen. Außerdem wird der Eye Detection AF aktiviert, sodass die Kamera automatisch auf die Augen scharfstellt. Die Wiedergabe der Hauttöne lässt sich über den neu gestalteten Modus „Porträt-Optimierung“ direkt auf dem Touchscreen zusätzlich in drei Stufen optimieren. Nie war es einfacher, natürliche und schmeichelhafte Selbstporträts aufzunehmen.

Funktionen für Kreative

Die X-A5 bietet insgesamt 11 Filmsimulations-Modi, mit denen sich die ausdrucks-starken Farben legendärer FUJIFILM Filme wie PROVIA, Velvia oder ASTIA erzielen lassen. Zudem stehen 17 Kreativ-Filter zur Verfügung, darunter die neuen Effekte „Dunst entfernen“ und „HDR Kunst“. Anwenden lassen sich die Filter ganz einfach über das Touch-Panel des rückwärtigen LCD-Monitors.

Über das Belichtungskorrekturrad der X-A5 lässt sich die Helligkeit der Bilder um ± 5 EV-Stufen korrigieren, wodurch die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten zusätzlich erweitert werden.

Schnelle und einfache Bildübertragung

Mit der X-A5 macht nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Teilen und Ausdrucken von Bildern richtig viel Spaß. Über die stromsparende Bluetooth©-Technologie kann die X-A5 mit einem Smartphone oder Tablet gekoppelt werden, um mithilfe der kostenlosen App „FUJIFILM Camera Remote“ die Fotos und Videos dann direkt nach der Aufnahme automatisch zu übertragen. Die Kamera ist zudem kompa-tibel mit dem FUJIFILM Instax SP-3 Sofortbilddrucker, auf dem die Fotos direkt aus-gedruckt und dann mit Freunden geteilt werden können.

Vielfältige 4K-Funktionen

Der X-A5 verfügt über innovative 4K-Videofunktionen, die kreativen Anwendern mehr künstlerische Möglichkeiten bieten. Mithilfe der High-Speed-HD-Aufnahme können packende Zeitlupen-Sequenzen aufgezeichnet werden, die später auch mit vierfach reduzierter Geschwindigkeit noch sehr flüssig wiedergegeben werden. Die 4K-Burst-Funktion ermöglicht rasante Serienaufnahmen mit bis zu 15 Bildern pro Sekunde in 4K-Bildqualität. Im „Multi Fokus“-Modus werden mehrere 4K-Fotos übereinander ge-legt und automatisch zu einem Bild mit erweiterter Schärfentiefe verschmolzen.

Beste Akkulaufzeit ihrer Klasse6

Die X-A5 ist besonders energieeffizient und daher ideal für die Reisefotografie und ausgedehnte Fototouren in der Natur. Mit einer Akkuladung sind bis zu 450 Bilder möglich und damit mehr als mit vergleichbaren Kameras dieser Klasse6.

1. Als Kit (Kamera und Objektiv) innerhalb der FUJIFILM X Serie

2. Die Bluetooth© Wortmarke und Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., die von der FUJIFILM Corporation unter Lizenz verwendet werden.

2. In Kombination mit dem FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Kit-Objektiv und inklusive des Gewichts der Speicherkarte und der mitgelieferten Batterie. Stand: Januar 2018

4. Quelle: FUJIFILM

5. In Kombination mit dem FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ; Abstand zwischen Frontlinse des Objektivs und fotografiertem Objekt bei Aufnahme in Weitwinkelstellung des Zoomobjektivs.

6.Im Vergleich mit spiegellosen Systemkameras der Einsteiger-Klasse. Quelle: FUJIFILM

Die wesentlichen Merkmale der FUJIFILM X-A5:

24,2 Megapixel APS-C CMOS Sensor

Bis zu 180 Grad schwenkbarer 7,6 cm (3 Zoll) Touchscreen-LCD

Kompaktes und leichtes Gehäuse

Bluetooth©-Technologie für automatische Bildübertragung

Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung per Smartphone

Makroaufnahmen bis 5 cm Entfernung*5

ISO 200–12.800 (erweiterbar auf ISO 51.200)

4K-Videofunktionen

High-Speed HD-Aufnahme für 4-fach Zeitlupe

17 kreative Filtereffekte

11 Filmsimulationsmodi

Integrierter Pop-up-Blitz mit „Super i-Flash Technologie“

Kamerainterner RAW-Prozessor

Q-Taste für häufig genutzte Menü-Einstellungen

Blitzschuh für externen Blitz (FUJIFILM TTL)

FUJIFILM X-A5 + FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

UVP: 599,- Euro

Verfügbar: ab Februar 2018

Farbe: Silber