Heerscharen knipsender Fans im Publikum sind vielen Künstlern ein Dorn im Auge. Jack White (ehemals: The White Stripes) macht damit nun Schluss und verbannt rigoros Smartphones aus seinen Konzertsälen. Interessant ist die Technik, mit deren Hilfe der Gitarrist das Smartphone-Verbot durchsetzen will.

Für viele Konzertbesucher scheint es heute nicht mehr um den Auftritt des Künstlers zu gehen. Wichtig ist eher, den Besuch zu dokumentieren – mit Fotos und Videos, die möglichst noch während des Konzerts auf Instagram, Facebook & Co. verteilt werden.

Dass Künstler davon zunehmend genervt sind, ist nachvollziehbar. Jack White, ehemals Gitarrist der White Stripes und heute solo unterwegs, hat nun für seine kommende Tournee einen totalen Smartphone-Bann ausgesprochen. Handys dürfen während seiner Auftritte nur in speziell ausgewiesenen Zonen verwendet werden – und die dürften weitab der Bühne liegen.

Durchsetzen will White den Smartphone-Bann mithilfe spezieller Hüllen von Yondr. Darin wird das Gerät verstaut und eingeschlossen, sodass es nicht mehr benutzt werden kann. Der Vorteil: Man kann sein Smartphone in der Show immer bei sich behalten, abgeben muss man es nicht. An den Ausgängen sowie in speziellen Smartphone-Zonen stehen dann „Aufschlussstationen“ bereit, an denen sich die Hüllen wieder öffnen und das Smartphone entnehmen lässt.

Nicht nur Künstler profitieren von den verschließbaren Smartphone-Hüllen. Yondr empfiehlt seine Lösung für viele andere Gelegenheiten, in denen sich das Publikum nicht auf durch Handy abgelenkt werden soll, etwa bei Gerichtsverhandlungen, im Unterricht oder einfach nur bei Besprechungen.

Titelbild unter Verwendung eines Fotos von Bill Ebbesen – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20163815