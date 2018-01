Fujifilm hat für die X-E3 Firmware 1.10 veröffentlicht. Sie ermöglicht permanentes Geotracking über ein per Bluetooth verbundenes Smartphone. Für die X-Pro2 gibt es mit Firmware 4.01 eine Fehlerbereinigung.

Mit der heute veröffentlichten Firmware 1.10 erhält die X-E3 die Fähigkeit, zu jeder Aufnahme die Ortskoordinaten zu speichern. Dazu verbindet sich die Kamera via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet, auf dem die Camera Remote App von Fujifilm läuft. Zudem versetzt Firmware 1.10 die X-E3 in die Lage, Fotos direkt nach der Aufnahme an das gekoppelte Smartgeräte zu senden.

Fujifilm X-E3: Download Firmware 1.10

Für die X-Pro 2 gibt es mit Version 4.01 ebenfalls eine neue Firmware. Sie behebt einen Bug, der dafür verantwortlich war, dass die Kamera bei einer ganz spezifischen Konfiguration einfrieren konnte.

Fujifilm Xpro-2: Download Firmware 4.01