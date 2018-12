Objektive des Schweizer Herstellers Irix für Canon EF sind ab sofort auch voll-kompatibel mit der Canon EOS R, wenn sie mit dem Canon EOS R Adapter verwendet werden. Darauf weist Irix in einer kurzen Mitteilung hin.

Werden EF-Objektive von Irix via Canon EOS R Adapter verwendet, lässt sich die Blende von der Kamera aus steuern. Zudem übertragen die Objektive Entfernungsinformationen an die Kamera und speichern sämtliche Belichtungsparamter in den EXIF-Daten. Derzeit gilt das für folgende Objektive:

Irix 11mm f/4

Irix 15mm f/2.4

Irix 150mm f/2.8 1:1 Macro