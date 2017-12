PhotoKlassik I-2018 neu erschienen:

Mit innovativen Ideen ins neue Jahr

Randvoll mich frischen, inspirierenden Beiträgen rund um die analoge Fotografie startet die brandneue Ausgabe PhotoKlassik I-2018 in das neue Jahr – also ran an die Entwicklungsdosen und Vergrößerer.

Die analoge Fotografie war noch nie so frisch und neu wie heute. Gewagte These meinen Sie? Das finden wir nicht. Schauen Sie sich einfach die neue Ausgabe der PhotoKlassik an: Die traditionellen Werte der Fotografie werden neu interpretiert, der Prozess der Bilderstellung wird als Teil des künstlerischen Schaffensprozesses definiert. Wer Gelegenheit hatte das Fotofestival in Arles oder die Biennale in Mannheim zu besuchen, weiß, wie die aktuellen Trends aussehen.

Wir stellen Ihnen den französischen Haarstylisten für L`Oréal und Modefotografen Bruno Estatoff vor, der mithilfe der Frisuren und Fotografie die Persönlichkeit der Modelle zum Ausdruck bringt. Dafür greift er auf die analoge Fotografie zurück „Es macht mein Leben einfach glücklicher“, begründet er seine Entscheidung. Die Bildergebnisse sprechen für sich.

Wirklich inspirierend sind auch die Projekte von Oliver Blohm und Ono Ludwig. Blohm erstellt Sofortbilder im Großformat, was an sich eigentlich ein Paradoxon ist: Die große, gemächliche Kamera trifft auf Sofortbildmaterial. Doch die keineswegs perfekten Fotos haben ihren ganz eigenen Reiz und werden sicher auch Sie faszinieren.

Und wissen Sie, was TRANS ist? Ono Ludwigs Diptychen der Reihe TRANS thematisieren die Frage nach der Eindeutigkeit von Identität und Differenz. Wir sehen zwei Ausschnitte, einen Übergang und mehrere Farben. Abstrakt, kunstvoll, sehenswert.

Aber auch Technik-Interessierte kommen in dieser Ausgabe nicht zu kurz: So haben wir alte Objektive genauer angeschaut. Sind alte Objektive noch gut genug, um bei heutigen Qualitätsansprüchen mithalten zu können? Beachtet man die wichtigsten Technologiekriterien, können die Oldies durchaus mit neuen Konstruktionen mithalten. Näheres dazu lesen Sie in der PhotoKlassik I-2018.

Wer denkt, dass es in der analogen Fotografie keine Innovationen gibt, der wird aktuell eines Besseren belehrt. CHAMONIX stellt mit der »Alpinist« die wohl leichteste Großformatkamera zur Belichtung von 8 x 10″-Planfilm vor. Wer das gute Stück live erleben möchte, der kann die Alpinist im Gummersbacher JOBO-artisan-Studio anfassen und ausprobieren.

Spannend ist auch der neue Goldtoner von Tetenal. Wir zeigen Ihnen, was ihn so interessant für die Schwarzweißverarbeitung macht.

Und das war noch längst nicht alles. Viele weitere spannende Themen finden Sie in der neuen Ausgabe PhotoKlassik I-2018, die ab 5. Dezember im gut sortieren Zeitschriftenhandel oder unter photoklassik.de zu erhalten ist.