Geschichten zum Leben erwecken mit den neuen Canon Druckern PIXMA TS205 und PIXMA TS305

Krefeld, 5. Dezember 2017. Canon kündigt die Einführung von zwei neuen Heim-Druckern an: Die Drucker TS205 und TS305 erweitern ab heute die PIXMA Produktreihe.

Randloser Druck für Zuhause

Gedruckte Momente mit Freunden und der Familie teilen – das geht mit den neuen PIXMA Druckern besonders einfach. Ob für eine Fotocollage oder den Schnappschuss auf der Kühlschranktür – PIXMA TS205 und PIXMA TS305 drucken randlose Fotos im Format 10 x 15 cm in nur 65 Sekunden. Die schwarze Pigmenttinte sorgt für den Druck randscharfer Texte und die farbstoffbasierten Tinten liefern lebendige Farben und eine hohe Druckqualität.

Erhöhte Produktivität

TS205 und TS305 wurden so konzipiert, dass Produktivität und Kosteneffizienz im Mittelpunkt stehen. Dazu tragen beispielsweise energiesparende Funktionen wie die automatische Aus- und Einschaltfunktion bei. Der untere Druckrand wurde im Vergleich zum Vorgänger iP2850 minimiert. Die optionalen XL-Tinten sorgen für einen selteneren Austausch und einen kostengünstigeren Druck: Die schwarze XL-Tinte reicht im Vergleich zur Standardpatrone für eine rund 2,2-fach höhere Druckmenge. Beide Drucker sind mit Sensoren für die Papiererkennung ausgestattet, die Fehldrucke verhindern.

WLAN-Konnektivität

Der PIXMA TS305 verfügt im Vergleich zum PIXMA TS205 über WLAN und ist mit Apple AirPrint1 sowie Mopria2 kompatibel und damit perfekt für den Druck von kompatiblen Mobilgeräten. Der Druck vom Smartphone oder Tablet könnte nicht schneller oder einfacher sein: Die WLAN-Einrichtung ist dank separater Tasten auf dem Drucker schnell erledigt. Dann gilt es nur noch die Canon PRINT App3 für iOS oder Android herunterzuladen, um das maximale Potenzial des Druckers auszuschöpfen. Auch der Druck aus Cloud-Diensten ist via App mit PIXMA Cloud Link möglich – egal ob es sich dabei um ein aktuelles Instagram-Selfie oder wichtige Dokumente auf Google Drive handelt.

Mit dem TS305 ist man sogar dann in bester Verbindung, wenn eine WLAN-Verbindung vor Ort schwächelt: einfach den „Zugriffspunktmodus“ aktivieren. Diese Direktverbindung zum Drucker sorgt dafür, dass weder ein WLAN-Router noch eine Internetverbindung oder ein Passwort nötig sind, um den Drucker kabellos zu nutzen.

Verbindung über Bluetooth-Technologie

Papierstau oder ein leer gedrucktes Papiermagazin gehören der Vergangenheit an. Bei der Kopplung des TS305 über Bluetooth informiert die Canon PRINT App darüber, noch bevor es zu einem Problem kommt und leitet zum Online-Handbuch mit einfachen Schritten zur Fehlerbehebung weiter.

Drucken und Kopieren

Der neue TS305 bietet dem Anwender einen weiteren Vorteil: Er kann auch entsprechend eines Multifunktionssystems kopieren, wenn er über die Canon PRINT App angesteuert wird. Mit der praktischen „Kopie über Smartphone“-Funktion können Benutzer ein beliebiges Dokument bis A4 auf den Drucker legen und dann mit dem Smartphone abfotografieren, sei es ein Busfahrplan oder eine Rechnung – und in eine PDF-Datei konvertieren, um sie zu speichern, weiterzugeben oder auszudrucken.

Der TS305 verfügt über ein speziell gestaltetes Gittermuster, mittels dem das Dokument akkurat auf dem Drucker platziert werden kann. Selbst wenn das Dokument schräg erfasst wird, entzerrt die App die Kanten und sorgt automatisch für einen professionellen Look.

Spaß für die ganze Familie

Mit dem TS305 lassen sich personalisierte, einzigartige Nachrichten über die Canon Message In Print App5 senden. Damit werden Geschichten auf eine neue, unterhaltsame Art und Weise erzählt sowie mit Freunden und Familie geteilt. Wie der Name bereits andeutet, ermöglicht die App die Einbettung unsichtbarer Nachrichten in Fotodrucke. Diese unsichtbaren Nachrichten können aus Texten, Animationen, Musik oder Videos bestehen. Der jeweilige Empfänger kann die Nachricht decodieren, wenn er sein kompatibles Mobilgerät über das gedruckte Foto hält.

Zudem unterstützen die neuen PIXMA Modelle familienfreundliche Canon Dienstleistungen und Softwarelösungen wie Creative Park, CREATIVE PARK PREMIUM, Easy Photo-Print+ und My Image Garden. Beim Druck von personalisierten Karten, Kalendern oder Fotos für das Familienalbum kann sich die ganze Familie kreativ entfalten.

TS205: 49* Euro

TS305: 59* Euro

TS205 ist ab Januar im Handel erhältlich. TS305 wird selektiv vermarktet.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand: Dezember 2017