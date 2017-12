Auch diese Woche ging es in der Gerüchteküche heiß her. Was werden uns die Kamerahersteller im nächsten Jahr neues präsentieren? Einige Hersteller gewähren bereits unfreiwillig einen Blick auf das, was kommen wird.

Bei Canon steht offenbar die Ablösung für die EOS 7D Mark II vor der Tür. Erwartet wurde die EOS 7D Mark III bislang zur photokina 2018, also im September. Jetzt dringt aus diversen Gerüchteküchen, dass die professionelle Halbformatkamera bereits im März (zur CP+?) präsentiert werden könnte. Die technischen Details liegen jedoch weiterhin im Dunkeln. Gemunkelt wird, dass die EOS 7D Mark III einen neuen APS-C-Sensor mit 28 Megapixel Auflösung erhalten könne. Sicher zu sein scheint, dass sie Videos in 4K filmt.

Fujifilm hat jetzt wohl eher unbeabsichtigt enthüllt, dass bald eine Kamera mit der Bezeichnung X-H1 kommen wird. Jedenfalls findet sich diese Kamera in der internen Kompatibilitätsliste von X RAW Studio, wie der japanische Blog Nokishita herausgefunden hat. Da X RAW Studio nur die hochwertigen Kameras von Fujifilm unterstützt, schießen jetzt natürlich die Spekulationen ins Kraut. Besonders hoch gehandelt wird derzeit, dass die X-H1 Fujifilms erste Kamera mit einem sensorbasierten Bildstabilisator sein könnte.

Leica hat diese Woche Firmware-Update für alle Kameras der M-Serie veröffentlicht. Keine große Sache, zumal die Firmware-Updates im Wesentlichen nur die Unterstützung für die neuen Objektive Thambar-M 90 f/2.2 und Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH. hinzufügen. Die Leute von Nokishita haben sich allerdings die neue Firmware in einem HEX-Editor angesehen und dabei herausgefunden (Binär-Adresse 3DEEC3): Mit dem Update erhalten die Kameras auch die Unterstützung für das Summilux-M 90mm f/1.5 ASPH. – ein Objektiv, das es bislang noch gar nicht gibt. Entsprechende Gerüchte kursieren bereits seit Frühjahr, jetzt scheinen sie sich zu bestätigen.