MindShift Gear® präsentiert: MindShift Gear BackLight™ 36L Outdoor Photo Daypack

Mehr Raum für Foto- und eigene Ausstattung und Zugriff über die Rückenseite!

Mit dem BackLight™36L Photo Daypack führt MindShift Gear sein Engagement fort, dem Outdoor Fotografen schnellstmöglichen Zugriff auf die Ausrüstung zu gewähren.

Der neue, größere Rucksack bietet 10 Liter mehr Volumen im Vergleich zu seinem „kleinen Bruder“. Wie auch schon bei diesem erfolgt der Zugang zur Ausrüstung über die Rückenseite – auch ohne den Rucksack ablegen zu müssen. Das bietet ein hohes Maß an Sicherheit in unwegsamem Gelände und bewahrt den Rucksack und das Fotoequipment vor Kontakt mit Staub, Matsch, Schnee oder anderen Witterungseinflüssen. So bleiben auch das Tragesystem, die Rückenauflage des Rucksacks und somit der Rücken des Fotografen sauber.

Der BackLight™36L verfügt über ein geräumiges Vorfach mit 11 Liter Volumen für persönliche Ausstattung auf Tagestouren, inklusive je eines gepolsterten Faches für ein 15″ Laptop und ein 10″ Tablet. Der Rucksack ist in den Farben Charcoal und Woodland Green lieferbar.

„Trotz des erweiterten Volumens bleibt der BackLight™36L hinsichtlich der Dimensionen Handgepäck-tauglich* bei den meisten Fluglinien und wurde im Hinblick auf reisende Outdoor-Fotografen weiter entwickelt.“ so Doug Murdoch, MindShift Gear Geschäftsführer und Chefdesigner. „Der BackLight™ 36L ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wir von MindShift Gear die Rückmeldungen der Outdoor Fotografen ernst nehmen. Sie wünschten sich 10 Liter mehr Stauraum. – Den haben wir nun im BackLight™ 36L geschaffen und dabei die Features beibehalten die sie bereits am BackLight™ 26L geschätzt haben.“

Eigenschaften

Band zum Umhängen hält das geöffnete Rückenteil vor

dem Oberkörper und bietet so ungehinderten beidhändigen Zugang zur Ausrüstung.

Trennwände aus geschlossen porigem Schaum ermöglichen variable Einteilungen für Foto- und/oder persönliche Ausrüstung.

Die mit einem Kordelzug gesicherten Seitentaschen bieten Platz für große Trink-/ Getränkeflaschen oder Zubehör.

Handschuh taugliche Reißverschlussschlaufen.

Komprimierbares Vorfach für z.B. eine dünne Jacke, die zweite Bekleidungsschicht, Mütze, Handschuhe, Stirnlampe und Verpflegung.

Reißverschlussfach auf der Oberseite bietet Platz für kleinere Gegenstände wie Kompass, GPS Tracker oder Erste Hilfe Set.

Netztaschen auf der Innenseite des Rückenteils für Filter, Kabel, Akkus usw. • Laptopfach bis 15″ plus Tabletfach bis 10″ im Vorfach.

Aufnahme für ein abnehmbares Fahrradrücklicht auf der Rückseite des Rucksacks.

Kleine bis mittlere Stative finden auch unter der Regenschutzhülle in der seitlichen oder rückseitigen Aufnahme Platz.

Die Verwendung des MindShift Gear Tripod Suspension Kit (Zubehör) ermöglicht den Transport eines Stativs in Arbeitsposition.

Qualitativ hochwertigste YKK® RC Fuse Reißverschlüsse, 420D Velocity Nylon und 420D High-Density Nylon für hervorragende Stabilität und Haltbarkeit.

Zum Lieferumfang gehört eine beidseitige PUR beschichtete, nahtversiegelte Regenschutzhülle.

Ausrüstungsbeispiele

Passend für zwei Pro DSLR’s und 4 – 6 Standard Objektive plus Blitzgerät, 15″ Laptop, 10″ Tablet und persönliche Ausrüstung. Maximale Objektivgröße: Ein 4,0/600 mm nicht angesetzt.

Oder für zwei spiegellose Systemkameras mit Batteriegriff und 6 – 8 Objektiven plus Blitzgerät, 15″ Laptop, 10″ Tablet und persönliche Ausrüstung.

Das passt beispielsweise rein:

Nikon D4S Gehäuse, Nikon 4,0/600 mm (nicht angesetzt), Sigma 1,4/35 mm ART, Nikon 2,8/70–200 mm

Nikon D3S mit angesetztem 2,8/24–70 mm, Nikon D4S mit angesetztem 2,8/14–24 mm,

2,0/135 mm, 2,8/70–200 mm, 2,8/105 mm Makro, 1,8/85 mm, Sigma 1,4/35 mm ART, 1,4/50 mm, Filter

Canon 1DX mit angesetztem 2,8/400 mm, 2,8/16–35 mm, 2,8/70–200 mm, 2,8/24–70 mm Canon 1DX mit angesetztem 2,8/70–200 mm, 2,8/16–35 mm, 1,8/85 mm, Blitzgerät 580 EXII, Filter Nest, 2,8/24–70 mm, Sigma 1,4/35 mm ART, 2,8/100 mm Makro, TS-E 2,8/90 mm, Regenschutzhülle

BackLight™ 36L Photo Daypack Charcoal

EAN: 81986501 363 2 • Bestellnummer: M363

BackLight™ 36L Photo Daypack Woodland Green

EAN: 81986501 364 9 • Bestellnummer: M364

Maße Außen: 35 x 57 x 26 cm (BxHxT)

Maße Innen: 32 x 53,5 x 18 cm (BxHxT)

Maße Laptopfach: 28,5 x 41 x 2,5 cm (BxHxT)

Maße Tabletfach: 27 x 26 x 1,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 2,2 kg

Volumen: 36 Liter

UVP: EUR 324,99

* Bitte die aktuellen Beschränkungen der jeweiligen Fluggesellschaft beachten.