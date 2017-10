Mobiler Smartphone-Printer: Fujifilm führt instax SHARE SP-3 ein

Belichtet Digitalbilder in nur 13 Sekunden als kultige Sofortbilder

Willich, 26. Oktober 2017 – Mit dem neuen instax SHARE SP-3 launcht Fujifilm das neueste Modell der instax SQUARE-Linie: Mit dem Printer lassen sich über die instax SHARE-App digitale Bilder als trendige Sofortbilder im angesagten quadratischen Bildformat ausbelichten. Der Printer im stilvoll-kantigen Design ist ab Ende November in den beiden Trendfarben Weiß/Silber und Schwarz/Kupfer für 199,- Euro im Handel erhältlich.

Seitdem die Fotografie durch soziale Medien wie Instagram eine völlig neue kulturelle Dimension erreicht hat, ist das Quadrat als Bild- und Stil-format populär wie nie: Das quadratische Fotoformat regt eine bewusste Auseinandersetzung mit der Bildgestaltung an und lädt gleichzeitig dazu ein, die übliche Perspektive zu ändern.

Mit dem Smartphone-Printer instax SHARE SP-3 bietet Fujifilm nun eine praktische Lösung für all jene, die ihre Digitalbilder auf Smartphone, Tablet und Co. auch als haptische Bilder in den Händen halten möchten – und das im quadratischen Fotoformat.

Hochauflösende Prints im quadratischen Bildformat

Der neue FUJIFILM instax SHARE SP-3 empfängt via Geräte-WiFi Fotos von Smartphones, Tablets und Digitalkameras von Fujifilm (ausgewählte Modelle) und belichtet sie auf dem instax SQUARE-Sofortbildfilm im Bildformat 62 x 62 Millimeter aus. Dank des integrierten Laserbelichtungssystems gelingen dabei hochauflösende Sofortbilder mit 800 x 800 Pixeln und 318 dpi – für nuancierte Farbverläufe und klare Bilddetails. Nach lediglich 13 Sekunden gibt der instax SHARE SP-3 das persönli-che Lieblingsbild in hochauflösender Qualität aus und ein Reprint-Button am seitlichen Gehäuse ermöglicht die komfortable Vervielfältigung dieser Prints.

Bildübertragung und -bearbeitung über instax SHARE-App

Für die WiFi-gestützte Bildübertragung vom Endgerät an den Printer sorgt das kostenfrei für iOS und Android erhältliche Update der instax SHARE-App. Mit diesem Update ist nun auch der direkte Foto-Druck von den Social Media-Accounts Facebook und Instagram sowie Google Photos, Dropbox, Flickr und Weibo möglich. Zudem lassen sich auch bereits gedruckte Bilder mit verschiedenen Hintergründen versehen und auf Facebook, Twitter sowie Google Photos, Dropbox und Flickr teilen. Die App bietet außerdem eine Hashtag-Suche via Instagram, über die man nach Wunschmotiven suchen, diese auswählen und anschließend ausdrucken kann.

Mit der App lassen sich die Fotos vor dem Ausdrucken bearbeiten: Hierfür wurden neue Templates für das SQUARE-Format integriert, mit denen nun auch Collagen aus bis zu neun Fotos gestaltet und Bilder mit selbstkreierten Texten versehen werden können. Zusätzlich kann über das „Real Time Template“ ein Foto aufgenommen und mit Informationen zum aktuellen Datum, Ort und Wetter individualisiert werden.

Printer in Weiß/Silber und Schwarz/Kupfer erhältlich

Der instax SHARE SP-3 ist 11,6 × 13,05 × 4,44 cm groß und hat ein Gewicht von 312 g (ohne Akku und Filmkassette). Dank des integrierten und wechselbaren NP-50-Akkus ist das Drucken auch unterwegs möglich: Der Printer lässt sich in drei Stunden bequem über einen Micro USB-Port aufladen und hält circa 160 Drucke. Der instax SHARE SP-3 ist ab Ende November 2017 für 199,- Euro (UVP) im Handel in den beiden Trendfarben Weiß/Silber und Schwarz/Kupfer erhältlich.