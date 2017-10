Pentax lüftet ein wenig den Schleier über zwei Objektive, die im Sommer 2018 kommen sollen: Für Kleinbild das Normalobjektiv D FA* 50mm F1.4 SDM AW, für APS-C das Weitwinkelzoom DA* 11-18mm F2.8. Beide Objektive werden als „Referenzobjektive“ der neuen „Stern“-Baureihe bezeichnet, die die „hohen Ansprüche an die Auflösung neuer und zukünftiger Sensoren“ erfüllen sollen. Preise und detaillierte technischen Daten gibt es nicht.

Das Kleinbildobjektiv D FA* 50mm F1.4 SDM AW hat Pentax bereits anlässlich der CP+ 2017 im Februar angekündigt. Im Rahmen der Photo Plus Expo 2017, die gestern in New York gestartet ist, präsentiert Pentax das Objektiv erneut. Detaillierte Informationen dazu sind weiterhin spärlich. Nur so viel lässt Pentax raus:

Modellname: HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM AW* (vorläufiger Name)

PENTAX K-Mount Objektiv für Kleinbild-Vollformatsensoren

Fein abgestimmte Balance zwischen hoher Auflösungsleistung im Schärfebereich und einem hervorragenden Bokeh – dies zeichnet die neue Stern-Baureihe besonders aus

Sehr schneller und leiser Autofokus über einen neu entwickelten Ring-Motor (SDM Supersonic Direct-drive Motor)

Wetterfeste Konstruktion mit Dichtungen gegen Regen und Staub

Kürzeste Distanz der Entfernungseinstellung: 0,4 m.

Markteinführung: Geplant für Sommer 2018

Das Weitwinkel-Zoom DA* 11-18mm F2.8 für APS-C ist ganz neu in der „Stern“-Familie. Auch hierzu gibt Pentax nur sehr spärliche Informationen heraus: