Trendig, kompakt und bunt: Die neue Taschenserie RIO Fit von CULLMANN

Langenzenn, 17. Oktober 2017 – Analoges Fotografieren mit Sofortbildkameras ist Trend. Mit der neuen Taschenserie RIO Fit bietet CULLMANN jetzt die passende Aufbewahrung für die Fujifilm Instax Mini 8/9 Kameras – und macht die Kamera damit noch mehr zum modischen „Must-Have“.

Die Kamera als Trendaccessoire braucht Farbe. Deshalb ist die RIO Fit 100 in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Die klassische Variante in Schwarz oder Weiß passt sich dem restlichen Outfit eher unauffällig an. Der Hingucker ist die RIO Fit in Dunkelblau. Wer eher auf trendige Pastelltöne steht, für den ist die RIO Fit 100 in Mint oder Pink die passende Variante. Die Farbvarianten sind passend auf die Farbe der Kamera abgestimmt. Kamera und Tasche können so im einheitlichen Look getragen werden.

Damit der Deckel beim Fotografieren nicht stört, haben alle RIO Fit Taschen einen abnehmbaren Deckel. Wenn er nicht benötigt wird, kann er entweder ganz zuhause bleiben oder bei Bedarf schnell geöffnet werden, um die Kamera zu entnehmen. Platz für Kleinigkeiten oder die neuesten Schnappschüsse bietet die zusätzliche Tasche auf der Rückseite der RIO. Robust Metall-Karabinerhaken sorgen dafür, dass sich die Tasche gut tragen lässt und der Tragegurt einfach und schnell entfernt und wieder befestigt werden kann – auch bei häufiger Benutzung.

Mit der RIO Fit 100 ist die Kamera von Innen und Außen gut geschützt. Außen sorgt widerstandsfähiges und wasserdichtes Material aus PU-Leder nicht nur für den hochwertigen Look, sondern auch für die Sicherheit bei – fast – jedem Wetter. Im Inneren bietet das weiche Innenfutter in dezentem Grau den perfekten Schutz für die Kamera.

Features der RIO Fit 100 Taschenserie:

Passgenau für die Fujifilm Instax mini 8/9

Abnehmbarer Deckel für mehr Flexibilität

Zusätzliche Tasche für Accessoires auf der Rückseite

Abnehmbarer Tragegurt mit praktischen Metall-Karabinern

Widerstandsfähiges, wasserdichtes Außenmaterial aus PU-Leder

Weiches Innenfutter für perfekten Schutz der Kamera

Fünf Farbvarianten: Schwarz, Weiß, Dunkelblau, Mint und Pink

Verfügbarkeit:

Die Taschenserie RIO Fit ist Ende Oktober im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:

15,99 Euro inkl. Mwst. für die RIO Fit 100 in Schwarz

15,99 Euro inkl. Mwst. für die RIO Fit 100 in Weiß

15,99 Euro inkl. Mwst. für die RIO Fit 100 in Dunkelblau

15,99 Euro inkl. Mwst. für die RIO Fit 100 in Mint

15,99 Euro inkl. Mwst. für die RIO Fit 100 in Pink