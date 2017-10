ElementsXXL 5 erweitert Photoshop Elements um 870 neue Funktionen

The Plugin Site (www.ThePluginSite.com) gibt Version 5 von ElementsXXL bekannt. ElementsXXL ist ein Plug-In, das Photoshop Elements für Windows um bis zu 870 leistungsfähige Funktionen erweitert, die zuvor nur in Photoshop verfügbar waren. Diese Funktionen werden als Menüpunkte, Symbole, Tastenkürzel und Dialogfenster eingefügt, so dass sie nahtlos in die Benutzeroberfläche von Photoshop Elements integriert sind. Zusätzlich verwenden nun alle ElementsXXL Dialoge and Steuerelemente einen Skin, der sie aussähen lässt, als wären sie ein Teil von Photoshop Elements. ElementsXXL überbrückt einen großen Teil der Funktionslücke zwischen Photoshop und Photoshop Elements und verbessert das Bildbearbeitungserlebnis in Photoshop Elements beträchtlich.

Neu in Version 5

ElementsXXL 5 bietet bis zu 255 neue Features, unterstützt Photoshop Elements 2018 sowie einen Photoshop Elements Look for alle Dialoge und Steuerelemente. Zu den neuen Hauptfunktionen zählen eine Farbanpassung-Option für alle neune inhaltssensitiven Werkzeuge, Freistellen-Werkzeug Vorgaben, Schwarzweiß Vorgaben und Auto Funktionen, sechs neue Pfad-Werkzeuge (nur Photoshop Elements 11-14), ein Auto-Objektivkorrektur Feature, ein Mikro-Kontrast Filter, ein Bildgröße-Dialog wie in Photoshop und ein Smartfilter-Bedienfeld mit neuen Funktionen. ZUsätzlich gibt es 12 neue Smartfilter (für Photoshop Elements 15/2018), einen Rauschen reduzieren Filter, um Schärfungsrauschen zu entfernen, eine Angleichen-Funktion für die Gradationskurven, 16-bit/Kanal Unterstützung für den Color Lookup Filter, fünf neue 16-bit Filter, Unterstützung fürs 16-bit Rendern für alle Einstellungsebenen, einen „Neues Hilfslinienlayout“ Dialog, Schnell-Export Funktionen, eine „Im Hintergrund speichern“ Funktion, neue Ebenen-Bedienfeld Kontextmenüeinträge und einiges mehr. Erwähnenswert sind noch die neuen Hilfe-Schaltflächen für 42 Dialoge und Bedienfelder, die mehr als 20 Bugfixes und vielen Geschwindigkeitsoptimierungen.

Funktionsüberblick

ElementsXXL bietet viele neue und außerordentlich nützliche Funktionen für Photoshop Elements an. ElementsXXL ermöglicht es, in Photoshop Elements mit Aktionen, Skripten, Smartobjekten, Smartfiltern, Ebenengruppen, Bildkanälen, Slices, Schnellmasken, Vektormasken sowie Pfaden zu arbeiten. ElementsXXL stellt bis zu 16 neue Filter und 9 neue Einstellungsebenen zur Verfügung, z.B. Gradationskurven, Belichtung, Dynamik, Farbbalance, Kanalmixer, Schwarzweiß, Selektive Farbkorrektur, Chromatische Aberrationsentfernung, Gleiche Farbe, Color Lookup, Auto-Objektivkorrektur sowie Mikro-Kontrast. Es werden auch 14 neue Werkzeuge (z.B. Zeichenstift, Formgitter, Mischpinsel, Lineal, Slice / Slice-Auswahl, Perspektivisches Freistellen und Protokollpinsel) angeboten.

Mit den Funktionen „Ebenen automatisch ausrichten“ und „Ebenen automatisch füllen“ können Porträts neu gestaltet werden, Panoramabilder kreiert und die Tiefenschärfe von Makrofotos erhöhen werden. Die neuen Kanäle-, Pfade- und Eigenschaften-Bedienfelder erlauben das Arbeiten mit Kanälen, Vektorpfaden und Maskeneigenschaften. Das Pinsel-Bedienfeld offeriert 80 neue Pinseleigenschaften für 22 Werkzeuge. Die Slice-Features erstellen eine Webseite aus einem Photoshop Elements Dokument. Die Proof-Option simuliert, wie ein Bild auf einem bestimmten Gerät oder Drucker aussieht und man kann auch Bilder als CMYK Daten speichern. ElementsXXL versieht außerdem den Tiefen/Lichter-Filter mit 7 neuen Optionen und stellt ein „Farbbereiche auswählen“-Feature zur Verfügung, welches Auswahlen aufgrund von Farb- und Tonwerten erstellt. Darüber hinaus gibt es Bild eipassen, Bildgröße und Hilflinienlayout Dialoge wie in Photoshop, neue Textebenenfunktionen, eine Fülldeckkraft-Funktion, Verblassen, Zuschneiden und „Ebenen finden“ Features, Schnell-Export sowie Im Hintergrund speichern Optionen und viele andere Möglichkeiten.

Erweiterung der Benutzeroberfläche von Photoshop Elements

ElementsXXL liefert mehr als 850 neue Funktionen für Photoshop Elements 13-2018 und 550 bis 780 Funktionen für Photoshop Elements 11 & 12. ElementsXXL erweitert die Menüs von Photoshop Elements mit einer Vielzahl an Menüpunkten und Untermenüs, die man aus Photoshop kennt.

Ebenso bereichert ElementsXXL das Ebenenbedienfeld sowie die Steuerungs- , Werkzeug- und WZ-Optionenleiste um verschiedene Symbole, Ausklapp-Schaltflächen und andere Steuerelemente. Neun Inhaltsensitiv-Optionen werden angeboten, z. B. für das Freistellen-Werkzeug, Transformieren-Werkzeug, Verkrümmen-Werkzeug, die Perspektivische Verformung, den Arbeitsfläche-Dialog und den Eigene Drehung Dialog. Weiterhin macht ElementsXXL zwei Dutzend neue Tastenkürzel verfügbar.

Der Voreinstellungen-Dialog von Elements XXL bietet die Möglichkeit, alle ElementsXXL-Funktionen mit einem blauen Hintergrund zu unterlegen, so dass der Benutzer sofort erkennen kann, welche Menüpunkte und Steuerelemente von ElementsXXL geliefert werden.

Verbesserte 16-bit Bildbearbeitung

Die Rendern-Features von ElementsXXL weisen einen Ausweg aus der fehlenden Unterstützung von 16-bit Ebenen in Photoshop Elements auf. Damit kann man ein 16-bit Bild in eine 8-bit Dokument mit Smartobjekt umwandeln, welches 16-bit Bilddaten eingebettet hat. Nachdem man Smartfilter angewendet, Einstellungsebenen, andere Smartobjekt mit 16-bit Daten und Werkzeugebenen hinzufügt hat, kann man daraus schließlich ein 16-bit Bild berechnen.

ElementsXXL verbessert auch das Bearbeiten von 16-bit-Bildern mit Hilfe alternativer Funktionen. Zuallererst erlaubt ElementsXXL, zwischen dem 8-bit und 16-bit-Modus hin- und herzuschalten sowie bis zu 29 weitere Werkzeuge mit 16-bit Bildern zu verwenden.

Das „Farbbereiche auswählen“-Feature, die Fokusbereich- und Kanalberechnungen-Dialoge, der Schnellmaskierungsmodus sowie die Tiefen / Mitteltöne / Lichter Auswahlfunktionen von ElementsXXL ermöglichen eine ausgefeilte Maskierung von 16-bit Bildern. Des weiteren können die Kanäle eines RGB-Bildes individuell editiert und fürs Maskieren verwendet werden. Die neuen Kurven-, Kanalmixer-, Belichtung-, Dynamik-, Farbbalance-, Selektive-Farbkorrektur-, Schwarzweiß-, Verblassen- und Bildberechnungen-Filter leisten einen zusätzlichen Dienst für die 16-bit-Bildbearbeitung. In Photoshop Elements 13-2018 können außerdem das Formgitter, Verkrümmen und die Perspektivische Verformung sowie Vektormaksen auf 16-bit Bilder angewendet werden.

Verfügbarkeit & Systemanforderungen

ElementsXXL 5 erfordert Photoshop Elements 11 bis 2018 für Windows. Für ältere Photoshop Versionen stehen ältere Versionen von ElementsXXL zur Verfügung. Eine Mac-Version mit weniger Funktionen ist auch erhältlich. ElementsXXL unterstützt alle lokalisierten Versionen von Photoshop Elements, jedoch sind einige wenige Dialogelemente nur in englischer und deutscher Sprache verfügbar. ElementsXXL 5 kostet USD 49.95 (Akademische Lizenz: USD 29.95). Eine 14-tägige Testversion kann auf http://thepluginsite.com/products/elementsxxl/ heruntergeladen werden.