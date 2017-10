Die World Photography Organisation bereits Ende September die Jury für die Sony World Photography Awards 2018 bekanntgegeben, die im kommenden Jahr zum elften Mal vergeben werden. Zum dritten Mal dabei sind die Zeiss World Photography Awards 2018, deren Jury nun ebenfalls feststeht.

Die Sony World Photography Awards 2018 gelten inzwischen als einer der größten Fotowettbewerbe weltweit, bereits vor einigen Wochen sind sie zur elften Runde gestartet. Arbeiten können je nach Kategorie noch bis zu den folgenden Terminen eingereicht werden:

Dezember 2017 – Student Focus

Januar 2018 – Offener Wettbewerb, Jugendwettbewerb, National Award

Januar 2018 – Profi-Wettbewerb

Weiterführende Informationen mit ausführlichen Teilnahmebedingungen gibt es bei der World Photography Organisation.

Ebenfalls wieder dabei ist der Zeiss Photography Award, der im kommenden Jahr zum dritten Mal vergeben wird. Er steht diesmal unter dem Titel „Seeing Beyond – Untold Stories“. Erwartet werden Fotoserien mit fünf bis zehn Aufnahmen, die noch bis zu 6. Februar 2018 eingereicht werden können. Auf den Gewinner warten Zeiss Foto-Objektive seiner Wahl im Gesamtwert von 12.000 Euro sowie 3.000 Euro Reisekosten für ein Fotoprojekt.

Die Jury – Sony World Photography Awards 2018

Profi-Wettbewerb: Vorsitz: Mike Trow, Bildredakteur, British Vogue, UK / Naomi Cass, Direktorin, Centre for Contemporary Photography, Australien / Sue Davies OBE, Gründerin, The Photographers’ Gallery, UK / Gareth Harris, Leitender Redakteur, The Art Newspaper, UK/ Dewi Lewis, Verleger, Dewi Lewis Publishing / Philip Tinari, Direktor, Ullens Center for Contemporary Art (UCCA), China

Offener Wettbewerb, Jugendwettbewerb und National Awards: Vorsitz: Zelda Cheatle, Kuratorin

Student Focus: Reiner Opoku, international tätiger Kunstagent und Mitgründer von Parley for the Oceans

Vollständige Biografien aller Juroren gibt es auf: www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/2018-Judges

Die Jury – Zeiss World Photography Awards 2018

Chris Hudson, Art Director, National Geographic Traveller (UK), Peter Bas Mensink (Chefredakteur und Verleger, GUP Magazine, Niederlande), Patricia Morvan (Leiterin für kulturelle Projekte und Ausstellungen, Agence VU’, Frankreich)