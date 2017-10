Von Aurora kommt mit dem C LUX ein Adapter, der sowohl als Einstelllicht wie auch als Videoleuchte in Verbindung mit der Softbox Firefly II dient. Dazu wird der serienmäßige Deflektor in der Firefly II, eine Softbox für Systemblitzgeräte, durch den C-LUX-Adapter ersetzt. C LUX soll Anfang November 2017 auf den Markt kommen und rund 130 Euro kosten.

Pressemitteilung des deutschen Distributors Hensel-Visit GmbH & Co. KG: