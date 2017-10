Lomography präsentiert die neue Lomo’Instant Oxford und die Lomo’Instant Yangon

Die kreativste Sofortbildkamera bekommt zwei ganz neue Outfits für den Herbst

Ein kluges Köpfchen in einem frischen neuen Look

Die Lomo’Instant Familie bekommt mal wieder Zuwachs von zwei neuen Editionen, die den Herbst richtig strahlen lassen. Zeitlos elegant zeigt sich die Lomo’Instant Oxford in einem herbstlich dunklen Olivgrün und beweist, dass kluge Kreativität mühelos mit britischer Klasse kombiniert werden kann. Mit ihrem hellen Design in Creme- und Goldtönen erinnert die Lomo’Instant Yangon an die wunderbar erhaltenen, glänzenden Kuppeln und Pagoden, die sich durch die historische Hauptstadt Myanmars ziehen. Beide Kameras verbinden auf hervorragende Weise einen zeitlosen Stil mit einer vielseitigen Funktionalität; beide sind im Lomography Online Shop und in den Lomography Gallery Stores einzeln oder im Kombopaket fürje nur 89 EUR und 119 EUR erhältlich.

Die kreativste Sofortbildkamera

Lomo’Instant Sofortbildkameras lassen experimentelle Visionen Realität werden. Mit drei verschiedenen Shooting-Modi und einer beeindruckend weiten, eingebauten 27mm-Weitwinkellinse inspirieren diese limitierten Editionen zu herbstlichen Fantasien. Hinzu kommt ein Blitzautomatik-Modus und zwei manuelle Modi, ein Selfie-Spiegel für perfekt komponierte Selbstportraits, ein Mehrfachbelichtungsmodus, ein Langzeitbelichtungsmodus sowie dem Paket beiliegende Farbgelfilter für den Blitz. Das Kombopaket verwöhnt zusätzlich mit drei austauschbaren Objektivaufsätzen. Die Lomo’Instant Oxford und die Lomo’Instant Yangon werden eure herbstlichen Abenteuer aus allen Perspektiven festhalten und in strahlenden Sofortbildern unvergesslich machen.

Festliche Geschenke

Vervollständige deinen Herbstlook in diesem Jahr mit diesen außerordentlich kompakten und stilvollen, limitierten Lomo’Instant Editionen. Vom Design bis zu den Features schaffen sie eine festliche Atmosphäre, also entfessle deine Kreativität und beginne jetzt dein ganz eigenes Sofortbildabenteuer. Schaffe zeitlose Erinnerungen, die du unmittelbar mit deinen Freunden und deiner Familie teilen kannst. Überrasche deine Liebsten dieses Jahr mit einem ganz besonderen Geschenk und verstecke die britisch elegante Lomo’Instant Oxford oder die gold glänzende Lomo’Instant Yangon für sie unter dem Weihnachtsbaum. Haltet eure Feste gemeinsam für die Ewigkeit fest.