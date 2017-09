Seit Montag stellt Apple für Macs kostenlos ein Update des Betriebssystems macOS auf Version 10.13 bereit. Doch mit „High Sierra“, wie macOS 10.13 auch heißt, funktioniert noch nicht alles reibungslos – darauf weisen mehrere Hard- und Softwarehersteller hin. Unter anderem raten Adobe und Wacom dazu, mit dem Update noch zu warten.

Seit Montagabend steht macOS 10.13, die aktuelle Ausgabe des Mac-Betriebssystems, im App-Store zum kostenlosen Download bereit. Computer, die bereits mit der Vorversion macOS 10.12 Sierra laufen, laden High Sierra sogar automatisch herunter.

Mit dem Installieren sollten Sie allerdings noch ein bisschen warten. So weist zum Beispiel der Grafiktablett-Hersteller Wacom darauf hin, dass seine Eingabegeräte noch nicht mit High Sierra funktionieren. Grund dafür: Die Treiber von Wacom arbeiten nicht mit High Sierra zusammen. Angepasste Treiber will das Unternehmen bis spätestens Ende Oktober zur Verfügung stellen.

Auch Adobe warnt vor dem Update auf macOS 10.13. Hier ist das Programm Illustrator, dass nicht mit dem in High Sierra neuen Dateisystem APFS zusammenarbeiten will. In diesem Fall ist es noch völlig unklar, wann das Problem behoben sein wird. Adobe teilt nur mit, dass seine Ingenieure an einer „kompletten Lösung“ für ein zukünftiges Update von Illustrator CC arbeiten.

Office 2011 von Microsoft unterstützt macOS 10.13 offiziell nicht mehr. Und wie Spiegel Online berichtet, hat sich in High Sierra eine Sicherheitslücke aufgetan: Theoretisch ist es möglich, den Schlüsselbund, wie die zentrale Passwortverwaltung bei Apple heißt, auszulesen.

Mit macOS 10.13 High Sierra führt Apple eine Reihe grundlegender Neuerungen ein. So wird das Dateisystem auf „Apple File System“ (APFS) umgestellt, das SSD-Speicher gegenüber dem bisherigen HFS+ deutlich schonen soll und zudem die Lese- und Schreibgeschwindigkeit erhöht. Außerdem bringt Apple mit High Sierra die erweiterte GPU-Unterstützung Metal 2, die es Software-Entwicklern ermöglicht, noch mehr Befehle vom Hauptprozessor auf den Grafikchip zu verlagern.

macOS 10.13 läuft auf allen Macs, auf denen auch der Vorgänger Sierra funktioniert. Sogar die meisten Geräte mit dem Vor-Vorgänger El Captain können auf High Sierra upgedatet werden. Eine genaue Liste der mit macOS 10.13 kompatiblen Modelle hat Apple hier veröffentlicht.