Sony hat für das Top-Modell Alpha 9 Firmware 1.10 veröffentlicht. Sie unterstützt die Funktion „Augen AF“ jetzt auch für einige adaptierte A-Mount-Objektive. Zudem korrigiert die neue Firmware einen Fehler, bei dem es unter bestimmten Umständen zum Datenverlust auf SDXC- oder microSDXC-Karten kommen konnte.

Mit Firmware 1.10 wird es bei der Alpha 9 möglich, mittels der Funktion „Augen AF“ das Auge einer anvisierten Person auch mit adaptierten A-Mount-Objektiven permanent im Fokus zu halten. Allerdings ist die Funktionserweiterung auf solche Objektive beschränkt, die sich via Adapter LA-EA3 an die Alpha 9 anschließen lassen. Also Objektive, die mit einem eigenen Fokusantrieb per SSM oder SAM versehen sind. Für Objektive, die per Kardanwelle (der sogenannten Minoltastange) von der Kamera angetrieben werden, bringt das Update keine Veränderung.

Außerdem behebt Sony mit dem aktuellen Firmware-Update für Alpha 9 einen Fehler, bei dem RAW-Aufnahmen von einer SDXC- oder microSDXC-Karte gelöscht wurden, nachdem diese in bestimmte Smartphones gesteckt wurden. Welche Smartphones diesen Fehler produzieren, teilt Sony nicht mit. Sony bittet darum, entsprechende Speicherkarten unter der neuen Firmware 1.10 erst dann wieder zu verwenden, nachdem die darauf gespeicherten Daten gesichert wurden.

