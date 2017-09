EDDYCAM SLiNG-3 für Fotografen und Filmer

Die neue Handschlaufe aus Elchleder mit patentiertem Schnellverschluss

EDDYCAM, das führende Kamera-Trageriemensystem aus Elchleder, hat sein Handschlaufenprogramm erweitert. Mit der SLING-3 präsentiert der Hersteller von exklusiven Kameragurten die dritte Entwicklung seiner Handschlaufen-Serie.

Mit der Sling-3 bietet EDDYCAM jetzt drei grundverschiedene Handschlaufen für den ambitionierten Fotografen und Filmer an. Die Bezeichnung der Handschlaufen SLiNG-1, SLiNG-2 und SLiNG-3 basiert nicht auf der Modellfolge, sondern der Anzahl der Haltepunkte, mit der Kamera und Handschlaufe verbunden sind. Die SLiNG-3 wird an drei Punkten fixiert: Am Kameragehäuse oben und unten sowie – und das ist neu – dem dritten Punkt am Handgelenk. Der Clou dabei: Ein patentierter Magnetverschluss, den EDDYCAM-Gründer Edlef Wienen an seine praxiserprobten Handschlaufen angepasst hat. Trotz dieser fixen Verbindung zwischen Kamera und Handgelenk lässt sich die Kamera bei Bedarf mit einer kontrollierten Handbewegung leicht und schnell aus dem Verschluss lösen. Der patentierte Sicherheitsverschluss ist in Armband und Handschlaufe integriert.

Das Prinzip ist einfach, schnell und benutzerfreundlich: Beim Fotografieren und Filmen garantiert die SLING-3-Handschlaufe einen festen Griff der Kamera. Gesichert mit dem SLING-3-Band kann die Kamera nicht aus der Hand gleiten, auch wenn sie locker getragen wird. Dadurch ist die Kamera auch wirksam gegen Diebstahl geschützt. Mit der Sling-3 lässt sich die Kamera entspannt am Handrücken tragen. Die Bedienungselemente auf der Rückseite des Kameragehäuses sind problemlos mit dem Daumen zu bedienen. Die Kombination aus Handschlaufe, Armband und patentiertem Magnetverschluss garantiert optimale Benutzerfreundlichkeit.

Wie alle EDDYCAM Handschlaufen und Kameragurte ist die SLING-3 aus dem bewährten EDDYCAM-Materialmix hergestellt: sehr weichem hautfreundlichem skandinavischem Elchleder. Das außergewöhnliche Leder mit eingearbeitetem Naturkautschuk ist besonders belastbar und wird mit thermofixierten Nylonbändern, Edelstahlklemmen und lösungsfreiem Klebemittel in Handarbeit hergestellt. Bestandteile der SLING-3 sind die Handschlaufe und das dazugehörige Armband mit dem patentierten Magnetverschluss. SLiNG-3 ist in einer Standardgröße lieferbar. Kameras, die an der Unterseite keinen Haltepunkt zur Befestigung der SLiNG haben, können mit der Kameraplatte „plate-1“ optimal nachgerüstet werden.

Die EDDYCAM SLING-3 stellt aber nicht nur eine nutzerfreundliche Weiterentwicklung des praxiserprobten Handschlaufenkonzepts dar, sondern ist auch ein eleganter Hingucker. Die SLiNG-3 ist zusammen mit dem Armband mit Magnetsicherheitsverschluss erhältlich. Wer einen Haltepunkt am unteren Kameragehäuse benötigt, kann zusätzlich eine Platte mit Arca-Swiss tauglichem Anschluss erwerben.

Für Kameras ohne zweiten Befestigungspunkt: die Kameraplatte „plate 1“

Speziell für EDDYCAM wurde die hochwertige Kameraplatte „plate 1“ entwickelt. Sie ist kompatibel mit dem „Arca-Swiss-Anschluss“. Damit ist es möglich, die Platte direkt auf diverse Stativknöpfe aufzusetzen. Die „plate 1“ besitzt zwei Stege zur Befestigung von EDDYCAM SLiNG Handschlaufen und EDDYCAM Kameragurten. Zum Schutz des Kameragehäuses gegen Verkratzen sind in die „plate 1“ zwei elastische Auflagen aus Hartgummi eingearbeitet. Sie verhindern auch zuverlässig das Verdrehen der Platte.