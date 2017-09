PocketWizard® MultiMAX II

Vielseitiger und leistungsstarker Transceiver für die Blitz- und Kameraauslösung

Bereits vor einigen Jahren war der Vorgänger dieses Gerätes das Nonplusultra im Bereich der funkgestützten Fernauslösung von Kameras und/oder Blitzgeräten: Mit dem neuen MultiMAX II stellt der US-amerikanische Hersteller PocketWizard® jetzt einen extrem leistungsfähigen und vielseitigen Transceiver vor, mit dem man viel mehr als nur zuverlässig auslösen und synchronisieren kann!

Dank seiner 32 Kanäle, von denen man zudem 16 in 4 Zonen einteilen kann, kommt es selbst bei umfangreichen Installationen oder auf Großveranstaltungen nicht zu Überschnei-dungen oder Fehlauslösungen. Ergänzend besitzt das Gerät 3 ControlTL-Kanäle, die mit den MiniTT1 und FlexTT5/6-Geräten kompatibel sind. Ist bereits im normalen Betriebsmodus die Reichweite von 500 m des PocketWizard® MultiMAX II beeindruckend, so erweitert der neue Long Range Modus diese auf 1000 m – ideal z.B. für Sport- und Tierfotografen. Durch die Verwendung mehrerer Transceiver in Reihe kann man die Reichweite zudem nahezu unbegrenzt erweitern. Der Auto Relay Modus gestattet die gleichzeitige Fernauslösung von Kamera und separaten Blitzgerät(en).

Neben den Grundfunktionen, bietet der PocketWizard® MultiMAX II einen Timer zur verzögerten Auslösung, ein Intervalometer für Bild- bzw. Blitzsequenzen, eine individuell einstellbare Reihenschaltung für Blitze (Multi-Pops) sowie vom Anwender einstellbare Verzögerungen zur Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang.

Ein übersichtliches, beleuchtetes LC-Display und das logische Menü erleichtern die Nutzung aller Funktionen. Das stabile Gehäuse und die gummierte Antenne sind abgestimmt auf eine professionelle Nutzung. Dedizierte Anschlusskabel sind für die meisten aktuellen DSLR und EVIL-Kameras lieferbar.

Der PocketWizard® MultiMAX II ist kompatibel mit den Geräten Plus X, Plus III, Plus IV und vielen Vorgängermodellen und ab sofort über den Fotohandel lieferbar.