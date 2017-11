Fujifilm brennt heute ein Feuerwerk an Neuheiten ab. Vorgestellt werden die Systemkamera X-E3, das Makroobjektiv XF 80mmF2.8 R LM OIS WR Macro sowie das Weitwinkel GF 45mmF2.8 R WR für die Mittelformatkamera GFX 50s. In Kürze wird es zudem eine Software geben, mit der sich RAW-Dateien via PC in der Kamera entwickeln lassen. Und dann kündigt Fujifilm noch wichtige und teils umfangreiche Firmware-Updates für die GFX- und X-Serie-Kameras an. photoscala wird die Neuheiten im Laufe des Tages ausführlich vorstellen, hier schon einmal alles im Überblick.

Ablösung für die Systemkamera X-E2, ihr folgt die Fujifilm X-E3 nach. Sie ist technisch eng mit der X-T20 verwandt und bekommt etwa den bekannten X-Trans-Sensor mit 24 Megapixel, schafft Bildserien mit bis zu 14 Bilder/Sekunde und stellt mit einem flotten Hybrid-AF scharf. Zudem erhält die X-E3 einige interessante Neuerungen. Dazu zählen eine erweiterte Touch-Bedienung, Anschluss ans Smartgerät via Bluetooth LE oder einen kleiner Joystick unter anderem zur Platzierung des AF-Felds. Martin Vieten hat die X-E3 bereits in der Hand gehabt, hier sein erster Eindruck nebst ausführlicher Vorstellung.

Es war ein langer Weg zum Makroobjektiv XF 80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, jetzt steht fest: ab November wird Fujifilm es liefern. Die exakten technischen Daten und weitere Informationen gibt es bereits heute. Ebenfalls heute veröffentlicht Fujifilm eine aktualisierte Roadmap der X-Objektive, die die für nächstes Jahr geplanten Neuzugänge enthüllt.

Das Weitwinkel GF 45mmF2.8 R WR erweitert die Objektivfamilie für das Mittelformatsystem GFX. Bezogen auf Kleinbild entspricht seine Brennweite 36 Millimeter, eine klassische Reportage-Brennweite also. Bei den Objektivneuheiten 2018 werden längere Brennweiten im Vordergrund stehen, wie die heute veröffentlichte Roadmap zu den GFX-Objektiven zeigt.

Die Software-Entwickler bei Fujifilm waren in den vergangenen Monaten ebenfalls sehr fleißig. Sie programmieren mit „X RAW Studio“ einen ganz speziellen RAW-Konverter für Mac und Windows. Dabei werden die Bilddaten nicht mit dem Prozessor des Rechners verarbeitet sondern in der Kamera. Außerdem kündigt Fujifilm umfangreiche Firmware-Updates für eine Reihe an Kameras an. Die Highlights: 4K-Video und Tethered Shooting für die X-Pro2 (Firmware 4.00), die Touchscreen-Funktionen der neuen X-E3 für die X-T20 (Firmware 1.10) und Firmware 2.00 für die GFX 50S mit einem ganzen Strauß an neuen Funktionen.