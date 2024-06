Art SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN

Das erste* Vollformat-Zoom mit F1.8 für spiegellose Kameras

* Stand Juni 2024 lt. SIGMA Recherche

Das weltweit erste* Vollformat-Zoomobjektiv mit einer durchgehenden Blende von F1.8 Hervorragende optische Leistung, vergleichbar einer Festbrennweite High-Speed-AF und innovative Funktionen

Zubehör im Lieferumfang: Köcher, Gegenlichtblende LH878-06, Frontdeckel LCF-82mm III, Rückdeckel LCR II

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount*1 | Sony E-Mount*2

Markteinführung: Juni 2024

Preis: 1.499,00 €

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

*1 L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

*2 Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art ist das weltweit erste* Zoomobjektiv für Vollformat-Kameras mit einer durchgängigen Lichtstärke von F1.8. Seine Schärfe und Brillanz sind dabei mit der Leistung eines Festbrennweiten-Objektivs vergleichbar.

Als Pionier der Entwicklung einzigartiger Zoomobjektive mit hoher Lichtstärke wie dem SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM | Art oder dem SIGMA 24-35mm F2 DG HSM | Art stellt SIGMA nun ein weiteres lichtstarkes, handliches und vielseitiges Objektiv vor.

Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art zeichnet sich nicht nur durch seine beispiellose Lichtstärke aus, sondern auch durch eine Schärfe und Brillanz, die im gesamten Brennweitenbereich mit der eines Festbrennweitenobjektivs vergleichbar ist. Ausgestattet mit einem schnellen und präzisen Autofokus und einer hervorragenden Bedienbarkeit, schlägt diese innovative Optik eine neue Seite in der Geschichte der Zoomobjektive und ihrer kreativen Möglichkeiten auf. Dieses Objektiv wird Filmemacher und Fotografen inspirieren und gleichzeitig eine unvergleichliche Vielseitigkeit bieten.

[Hauptmerkmale]

1.Das weltweit erste* Vollformat-Zoomobjektiv mit einer durchgehenden Blende von F1.8

SIGMA ist es gelungen, das weltweit erste* Vollformat-Zoomobjektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F1.8 zu entwickeln. Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art verfügt über einen Innenzoom-Mechanismus, eine Naheinstellgrenze von 30cm über den gesamten Brennweitenbereich und einen Filterdurchmesser von 82mm. Trotz seiner fortschrittlichen Funktionen wiegt das Objektiv weniger als 1 kg, was es zu einer vielseitigen Option für den Einsatz mit Gimbals oder aus der Hand macht.

* Stand Juni 2024 lt. SIGMA Recherche

Durchgehende Lichtstärke von F1.8

Einst ein Privileg der Festbrennweiten, ermöglicht die maximale Blendenöffnung von F1.8 den Nutzern von Vollformatkameras, bei schlechten Lichtverhältnissen aus der Hand zu arbeiten und ein attraktives Bokeh zu erzeugen. Gleichzeitig genießen sie dabei nun die Flexibilität eines Zoomobjektivs. Diese einzigartige optische Leistung wurde durch SIGMAs jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet des optischen Designs und die hoch entwickelte Fertigungstechnologie des SIGMA Werkes in Aizu / Japan, möglich.

Praktische Innenzoom-Mechanik für eine ausgewogene Balance

Dank des Innenzoom-Mechanismus bleibt die Gesamtlänge des Objektivs konstant, wenn sich die Brennweite oder der Fokus ändert. Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art ist so bei Aufnahmen aus der Hand leicht zu handhaben. Bei der Montage auf einem Stativ oder einem Gimbal sorgt der Innenzoom ebenso für eine perfekte Balance. Darüber hinaus ist diese Konstruktion weniger staub- und spritzwasseranfällig.

Gleichbleibende Naheinstellgrenze

Die Naheinstellgrenze liegt über den gesamten Zoombereich bei 30cm mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:4 bei 45mm Brennweite. Dies ermöglicht hervorragende Nahaufnahmen. Unabhängig von der Brennweite bietet das Objektiv eine gleichbleibend hohe Abbildungsleistung an der Naheinstellgrenze und eine präzise Fokussierung.

Erstklassige Verarbeitung bei geringem Gewicht

Lichtstarke Zooms sind groß und schwer. Das war einmal. Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art vereint ein ausgeklügeltes optisches Design in einem stabilen und langlebigen Gehäuse. Dabei bringt es nicht einmal ein Gewicht von 1kg auf die Waage.

Filmemacher und Fotografen können dank des gängigen Filterdurchmessers von 82mm auf eine umfangreiche Auswahl von Aufnahmefiltern wie ND-Filter oder Polarisationsfilter zugreifen.

2.Hervorragende optische Leistung, vergleichbar einer Festbrennweite

SIGMA legte viel Wert darauf, die optischen Aberrationen über den gesamten Zoombereich akribisch auszukorrigieren. So kann das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art in Bezug auf Schärfe und Brillanz mit Festbrennweiten konkurrieren. Dank fortschrittlicher Linsen-Vergütung erzeugt das Objektiv auch bei Gegenlicht klare Bilder ohne Flares und Ghosting, während die optische Konstruktion Focus-Breathing wirkungsvoll unterdrückt. Damit steht Filmemachern und Fotografen ein Werkzeug mit hoher Ausdruckskraft zur Verfügung.

Eine Meisterleistung an optischer Qualität in einem Zoom

Durch die effektive Anordnung von 5 SLD-Elementen und 3 asphärischen Elementen werden optische Aberrationen rigoros korrigiert. Die axiale chromatische Aberration, die sich besonders bei lichtstarken Objektiven bemerkbar macht, wurde beim SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art gründlich unterdrückt. Das Objektiv liefert klare, scharfe Bilder mit feinsten Details und ein angenehm cremiges Bokeh außerhalb der Schärfeebene.

Unterdrücktes Focus-Breathing

Bei vielen Objektiven ändert sich der Bildwinkel beim Fokussieren, was eine präzise Bildkomposition erschwert. Die optische Konstruktion des SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art unterdrückt dieses Fokus-Breathing wirkungsvoll. Natürliche wirkende Focus-Pulls bei Videoaufnahmen werden so möglich.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Flares und Ghosting, welche die Bildqualität beeinträchtigen, wurden mithilfe modernster Simulationstechnologie für alle Lichtbedingungen optimiert. Zusätzlich nutzt SIGMA bei diesem Objektiv eine Nano-Porous- sowie eine Super-Multi-Layer-Vergütung der Linsen, um Flares und Ghosting so weit wie möglich zu unterbinden. So sind auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen brillante und kontrastreiche Aufnahmen möglich.

3.High-Speed-AF und innovative Funktionen

Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art bietet eine Reihe professioneller Funktionen, die ebenso beeindruckend sind wie seine herausragende optische Leistung. Der schnelle und präzise Autofokus, die robuste, witterungsbeständige Konstruktion, ein Blendenring mit “De-Klick-Funktion”, die leichtgängige manuelle Fokussierung und zwei AFL-Tasten machen es zu einem vielseitigen fotografischen Werkzeug.

Schneller HLA-Linearantrieb

Der HLA-Motor (High-Response Linear Actuator) des SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art verbindet hohe Fokussiergeschwindigkeit mit maximaler Präzision. Dank seiner nahezu geräuschlosen Arbeitsweise ist er auch bei Videoaufnahmen kaum hörbar.

Präzise und komfortable manuelle Fokussierung

Beim Filmen ist präzises und feinfühliges manuelles Fokussieren enorm wichtig. Auch in der Fotografie kommt dem exakten manuellen Fokussieren große Bedeutung zu. Der optimale Drehmoment des Fokusrings in Kombination mit dem einstellbaren Drehwinkel* zwischen 90° und 720° bietet hier bestmögliche Unterstützung.

*Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Blendenring mit “De-Klick-Funktion”

Viele anspruchsvolle Nutzer schätzen die Möglichkeit, die Blende direkt am Blendenring des Objektivs einzustellen. Das SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art bietet daher einen Blendenring. Dank seiner “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da die Blende in dieser Stellung stufenlos und geräuschlos eingestellt werden kann. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Ausgestattet mit zwei AFL-Tasten

Das Objektiv bietet zwei AFL-Tasten, die für eine optimale Erreichbarkeit für Aufnahmen im Hoch- und Querformat positioniert wurden. Diese Tasten können mit kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden* .

*Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Geschützt vor äußeren Einflüssen

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Objektivs mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Inklusive verriegelbarer tulpenförmiger Gegenlichtblende

Die speziell angepasste Gegenlichtblende LH878-06 gehört zum Lieferumfang des SIGMA 28-45mm F1.8 DG DN | Art. Diese wird mit einem kurzen Dreh sicher verriegelt und kann zur platzsparenden Aufbewahrung umgedreht am Objektiv angebracht werden.

[Technische Daten]

Objektivkonstruktion: 18 Elemente in 15 Gruppen (5 SLD, 3 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 75,4° – 51,3°

Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F16

Naheinstellgrenze: 30 cm

Größter Abbildungsmaßstab: 1:4 (bei 45mm Brennweite)

Filtergröße: Ø 82 mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 87,8 mm x 151,4 mm

Gewicht: 960g

Hinweis: Die genannten Daten beziehen sich auf die L-Mount Version.

[Weitere Eigenschaften]

Innenzoom

Innenfokusierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

HLA (High-Response Line Actuator)

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatibler Kamera. Die verfügbaren Korrektur- oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Nano-Porous- und Super-Multi-Layer-Vergütung

Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

Blendenring mit Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

Zwei AFL-Tasten

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras im L-Mount. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Fokusmodus-Schalter

Unterstützt lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Staub- und Spritzwasserschutz

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Hochpräzises, robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH878-06 im Lieferumfang

Kompatibel mit SIGMA USB-Dock UD-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

Handwerkliche Qualität “Made in Aizu, Japan”

weiter Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/

[Zubehör, optional]