Affinity-Update mit wichtigen neuen Tools und einer Weltneuheit

Die Kreativsoftware von Affinity erhält durch ein weiteres kostenloses Update spannende neue Funktionen, die ab sofort verfügbar sind.

23. Mai 2024 Affinity 2.5 ist das erste Update seit der Übernahme des Unternehmens durch Canva im März 2024. Es steht für unser kontinuierliches Engagement, die Fotobearbeitungssoftware Affinity Photo, die Grafikdesignsoftware Affinity Designer und die die Seitenlayout-Software Affinity Publisher um wichtige neue Funktionen zu erweitern.

Ashley Hewson, CEO von Serif, sagt: „Von der Unterstützung variabler Schriftarten und einem neuen Konturbreite-Tool bis hin zu unserer weltweit führenden neuen Optimierung für Windows-Benutzer bietet Affinity 2.5 eine ganze Reihe neuer Funktionen und Korrekturen zur Verbesserung des Workflows. Kontinuierliche Aktualisierungen bleiben weiterhin das wichtigste Anliegen von Affinity, und wir arbeiten bereits intensiv an den nächsten Ergänzungen.“

Die Möglichkeit, variable Schriften in allen Affinity-Anwendungen zu verwenden, eröffnet eine ganz neue Welt typografischer Gestaltungsmöglichkeiten. Neben vordefinierten Schriftstilen, wie zum Beispiel dünn, fett und kompakt, bieten variable Schriftarten dem Benutzer noch detailliertere Gestaltungsmöglichkeiten für das Textdesign.

Das neue Konturbreite-Tool, das neben dem Bleistift in der Symbolleiste von Affinity Designer zur Verfügung steht, ermöglicht die Bearbeitung des Druckprofils jeder beliebigen Kurve im Dokument. Zu den weiteren Verbesserungen des Bleistiftwerkzeugs gehört ein neuer Algorithmus zur Kurvenglättung, der insgesamt bessere und glattere Ergebnisse liefert.

In allen Anwendungen ist nun ein neues QR-Code-Tool verfügbar. Es kann über die Formenwerkzeuge in der Symbolleiste ausgewählt werden und dient dazu, ganz einfach einen QR-Code zu Dokumenten hinzuzufügen.

Ab sofort ist Affinity die erste Reihe von Kreativsoftware, die vollständig für Windows-PCs mit dem neuesten Prozessor Snapdragon X Elite optimiert ist. Benutzer neuer Geräte werden unglaubliche Geschwindigkeitsverbesserungen feststellen, und zwar sowohl bei einfachen Bearbeitungen als auch bei komplexen, mehrschichtigen Dokumenten.

Andy Somerfield, leitender Entwickler bei Affinity, sagt dazu: „Seit den Anfängen von Affinity haben wir unseren Schwerpunkt immer auf die Performance gelegt. Unser Ziel bestand darin, das schnellste und reibungsloseste Kreativerlebnis schaffen, das möglich war. Mit der neuen Prozessorgeneration des Snapdragon X Elite kann Affinity sein volles Potenzial ausschöpfen, sodass wir nun auch auf kleineren und leichteren Geräten Geschwindigkeiten sehen, die bisher nur mit High-End-Desktop-PCs möglich waren.“

Bestandskunden von Affinity können Version 2.5 kostenlos herunterladen.

Affinity bestens aufgestellt für die Einführung von ARM64

Die Affinity Creative Suite ist darauf ausgelegt, mit den neuesten ARM64-Prozessoren vom Typ „Snapdragon X Elite“, die noch in dieser Woche angekündigt werden, eine superschnelle Leistung zu liefern.

22. Mai 2024 Mit dem Update auf Affinity 2.5 können Anwender von Affinity Designer für Grafikdesign, Affinity Photo für Bildbearbeitung und Affinity Publisher für Dokumentenlayout direkt das Potenzial der nächsten Generation von Windows-PCs nutzen.

Ashley Hewson, CEO von Affinity, sagt dazu: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte wieder einmal bahnbrechend sind, diesmal mit voller nativer Unterstützung für den neuen Prozessor Snapdragon X Elite. Es war schon immer unsere Vision, dass alle unsere Kreativsoftware auf der Welle des Fortschritts in der Computertechnologie mitreiten sollte. Die neuesten Chips sind erstaunlich leistungsstark, und für unser Team ist es eine große Anerkennung, dass unsere Software erneut am Tag der Markteinführung einer technischen Neuheit vollständig optimiert ist. Die Vorteile werden sich besonders bei der Arbeit an Dokumenten mit Tausenden von Vektorobjekten bemerkbar machen.“

Der Snapdragon X Elite ist der leistungsstärkste und effizienteste Prozessor seiner Kategorie, der jemals für Windows entwickelt wurde. Die neue CPU sorgt für hohe Performance und bemerkenswerte Energieeffizienz, während die integrierte Premium-GPU eine beeindruckende Grafikleistung liefert, die für die Affinity-Suite unerlässlich ist.

Die Affinity-Entwickler arbeiteten eng mit ihren Kollegen vom Chiphersteller Qualcomm und von Microsoft zusammen. Die Markteinführung der ersten Geräte mit dem neuen Prozessor soll am 21. Mai auf der Microsoft Build in Seattle angekündigt werden.

Affinity-Kunden, die ein Gerät mit dem neuen Chip bestellen, auf eine erstaunlich reaktionsschnellere Benutzererfahrung bei Aufgaben wie Malen, Pixelbearbeitung, Filtereffekten, Dokumentrendering und mehr freuen.

Außerdem können viel mehr Elemente wie Anpassungsebenen und Live-Filter aktiv sein, bevor die Leistung darunter leidet. Dies ermöglicht selbst bei sehr komplexen Dokumenten einen zerstörungsfreien Arbeitsablauf.

Affinity 2.5 wird ab Donnerstag, den 23. Mai, als kostenloses Update für bestehende Nutzer verfügbar sein.